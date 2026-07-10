"Lgs taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları 2026 açıklandı mı?" sorusu, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, tercih sürecinde kullanacakları güncel taban puanlar ve yüzdelik dilim bilgilerini beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı resmi veriler yakından takip ediliyor.

LGS TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLERİ VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026 AÇIKLANDI MI?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih hazırlıklarına başlayan binlerce öğrenci ve veli, "LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları 2026 açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Tercih sürecinde en önemli kriterler arasında yer alan taban puanlar ve yüzdelik dilimler, öğrencilerin hangi liseleri tercih edebileceğini belirlemede büyük rol oynuyor.

2026 yılı LGS tercih takvimi öncesinde adaylar, güncel taban puanlar ile başarı sıralamalarının yayımlanacağı tarihi araştırırken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

LGS TABAN PUANLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Hayır. 2026 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları henüz açıklanmadı.

Bunun nedeni, taban puanların sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle değil, tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşmasıdır. Öğrencilerin tercihleri ve okulların doluluk oranlarına göre her okulun taban puanı ve yüzdelik dilimi yeniden belirlenir.

2026 LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri, merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte her lisenin en düşük puanla ve en düşük yüzdelik dilimle öğrenci alan verileri kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu nedenle tercih döneminde kullanılacak en önemli referans, bir önceki yıla ait yerleştirme verileri olacak.

TERCİHLERDE HANGİ VERİLER DİKKATE ALINMALI?

Uzmanlar, lise tercihlerini yalnızca puana göre yapmanın doğru olmadığını belirtiyor. Özellikle her yıl sınavın zorluk derecesi değişebildiği için öğrencilerin öncelikle kendi yüzdelik dilimlerini dikkate almaları öneriliyor.

Tercih listesi hazırlanırken okulun kontenjanı, önceki yıllardaki yüzdelik dilimi, bulunduğu il ve ilçe ile eğitim başarı durumu da değerlendirilmeli.

2025 LGS TABAN PUANLARI REHBER OLACAK

2026 yılına ait resmi taban puanlar henüz oluşmadığı için öğrenciler tercih sürecinde 2025 yılına ait taban puanlar, yüzdelik dilimler ve başarı sıralamalarını referans alacak. Ancak bu verilerin kesin yerleştirme sonucu anlamına gelmediği, yalnızca tercih sürecinde yol gösterici nitelik taşıdığı unutulmamalı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte kontenjanlar, okul türleri ve tercih takvimi de netleşecek. Adayların tercihlerini resmi veriler doğrultusunda hazırlamaları ve açıklanacak güncel bilgileri yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.