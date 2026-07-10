2026 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaşırken, sınava katılan milyonlarca öğrenci ve veli sonuç ekranına ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre sonuçlar 10 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak. Adaylar, sonuç sorgulama işlemlerini MEB'in resmi platformları üzerinden güvenli şekilde gerçekleştirebilecek. Peki, LGS sonuçları nerede açıklanacak? 2026 LGS sonuçları nasıl öğrenilecek? Detaylar...

LGS SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet platformları üzerinden ilan edilecek. Bakanlığın açıkladığı takvime göre sonuçlar 10 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak.

Sonuçların açıklanacağı saat konusunda ise MEB tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 11 Temmuz'da saat 10.00'da açıklanmıştı. Bu nedenle 2026 yılında da sonuçların aynı saatlerde erişime açılması bekleniyor. Ancak adayların yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.

LGS sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, sınav performanslarına ilişkin tüm bilgileri resmi sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç belgesinde merkezi sınav puanı ile birlikte yüzdelik dilim bilgileri ve ders bazındaki doğru-yanlış sayıları da yer alacak.

2026 LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

2026 LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden kolayca öğrenilebilecek. Adayların sonuçlarına ulaşabilmeleri için yalnızca istenen kimlik doğrulama bilgilerini eksiksiz şekilde girmeleri yeterli olacak.

Sonuç sorgulama işlemi şu adımlarla gerçekleştirilecek:

1. Resmi sonuç ekranını açın

İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet siteleri olan meb.gov.tr veya sonuclar.meb.gov.tr üzerinden LGS sonuç sorgulama ekranına giriş yapılacak.

2. Kimlik doğrulama bilgilerini girin

Sorgulama ekranında adaylardan;

T.C. Kimlik Numarası,

Doğum Tarihi,

Güvenlik kodu

bilgileri istenecek. Bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde girilmesi gerekiyor.

3. Sonuç belgesini görüntüleyin

Bilgilerin doğrulanmasının ardından "Sorgula" veya "Gönder" butonuna tıklanarak adayın LGS sonuç belgesi görüntülenebilecek.

Sonuç belgesinde;

Merkezi sınav puanı,

Genel yüzdelik dilim,

İl yüzdelik dilimi,

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil testlerine ait doğru ve yanlış sayıları yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamasına göre LGS sınav sonuç belgeleri adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternet üzerinden yayımlanan sonuçlar resmi tebliğ niteliği taşıyacak. Bu nedenle adayların yalnızca MEB'in resmi internet siteleri üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.