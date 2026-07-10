LGS SONUÇLARI 2026 (meb.gov.tr) LGS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Liseye Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve veli, 2026 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak. Sonuçlar yalnızca dijital ortamda ilan edilecek ve adaylara basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçların yayımlanmasının ardından tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de aynı gün kamuoyuyla paylaşılacak.

LGS SONUÇLARI 2026 (MEB.GOV.TR)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarına, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden erişebilecek. Sonuç ekranında öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve istenen bilgileri girerek puanlarını görüntüleyebilecek.

Bakanlık tarafından yapılan planlamaya göre sonuç belgeleri yalnızca elektronik ortamda yayımlanacak. Herhangi bir adrese basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, tercih dönemine ilişkin hazırlıklarını da resmi olarak başlatabilecek.

2026 LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2026 LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden görüntülenecek.

Adaylar;

MEB'in resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden,

T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgileri kullanarak

sonuç ekranına giriş yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, sonuç sorgulama işlemlerinin yalnızca dijital ortam üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu nedenle adaylara posta yoluyla veya basılı şekilde sonuç belgesi ulaştırılmayacak.

Aynı gün içerisinde tercih kılavuzu ve okulların kontenjan bilgileri de yayımlanacak. Böylece öğrenciler tercih süreci öncesinde gerekli resmi bilgilere erişebilecek.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak.

Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar puan bilgilerine ve sonuç belgelerine yalnızca MEB'in resmi sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilecek.

Bununla birlikte tercih süreci de resmi takvim doğrultusunda ilerleyecek. Buna göre:

Tercih kılavuzu: 10 Temmuz 2026

Lise tercihleri: 13-24 Temmuz 2026

Yerleştirme sonuçları: 5 Ağustos 2026

1. ve 2. nakil başvuruları: 5-14 Ağustos 2026

Tüm süreç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen resmi takvim doğrultusunda yürütülecek.

LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi takvimde, 2026 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih 10 Temmuz 2026 olarak duyuruldu.

Bununla birlikte, sonuçların hangi saatte erişime açılacağına ilişkin resmi takvimde herhangi bir saat bilgisi yer almıyor.

Adaylar ve veliler, sonuçların yayımlanacağı gün MEB'in resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip ederek sonuç sorgulama ekranına erişebilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri yayımlanacak. Lise tercih işlemleri ise 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Ardından 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında 1. ve 2. nakil başvuru ve yerleştirme süreci gerçekleştirilecek.