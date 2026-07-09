LGS SONUÇ SORGULAMA (meb.gov.tr) 2026 LGS sonuçlarına nereden bakılıyor? LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında merkezi sınava katılan yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velileri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sonuç açıklamasına odaklandı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, puan ve yüzdelik dilim bilgilerine ulaşarak lise tercih sürecini başlatacak. Peki, Lgs sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçlarına nereden bakılıyor? Detaylar...

LGS SONUÇ SORGULAMA (MEB.GOV.TR)

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre 10 Temmuz 2026 Cuma günü ilan edilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, www.meb.gov.tr adresi üzerinden oluşturulacak resmi sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında öğrencilerin sınav puanı ile birlikte ilgili değerlendirme bilgileri yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, sonuç belgelerini yalnızca dijital ortamda yayımlayacak. Bu kapsamda adaylara herhangi bir basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hayır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 resmi sınav takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak.

Geçtiğimiz yıl, 2025 LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla erişime açılmıştı. 2026 yılında da sonuçların benzer saat diliminde açıklanması bekleniyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılı için resmi bir saat bilgisi paylaşılmadı.

Sonuçların yayımlanmasıyla birlikte adaylar, sınav puanlarını ve ilgili değerlendirme bilgilerini MEB'in resmi sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR?

LGS sonuçları yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

Adaylar, sonuç ekranına giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numarası ve sistem tarafından istenen gerekli bilgilerle sınav sonuçlarına erişebilecek.

Sonuçların açıklanacağı gün;

LGS sonuç ekranı erişime açılacak.

Tercih kılavuzu yayımlanacak.

Okul kontenjan bilgileri paylaşılacak.

Yerleştirme takvimi kamuoyuna sunulacak.

Böylece öğrenciler, tercih dönemine ilişkin resmi bilgilere aynı gün ulaşabilecek.

LGS TERCİH TARİHLERİ 2026 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Sınav sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak.

2026 LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların erişimine;

Tercih kılavuzu,

Okul kontenjanları,

Liselerin taban puan bilgileri,

MEB yüzdelik dilimleri,

Yerleştirme takvimi

sunulacak.

Öğrenciler, açıklanacak puan ve yüzdelik dilim bilgilerini esas alarak tercih işlemlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleştirebilecek.