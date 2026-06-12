LGS saat kaçta başlıyor, ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı saati belli oldu mu?

Lgs saat kaçta başlıyor, Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan LGS için geri sayım sürerken, sınavın başlangıç saati ve oturum detayları en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler, sınav günüyle ilgili tüm ayrıntıları öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. LGS 2026 sınavına dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde...

LGS NE ZAMAN?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınav, her yıl olduğu gibi bu yıl da ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek ve liselere yerleştirme sürecinde belirleyici olacak. Öğrenciler sınavda sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı oturumda ter dökecek.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, sözel bölümle başlayacak ve saat 09.30’da adayların sınav salonlarına girişleriyle birlikte uygulanmaya başlanacak. Bu oturumda öğrenciler Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil derslerinden sorumlu olacak ve sınav 75 dakika sürecek. İlk oturumun tamamlanmasının ardından kısa bir ara verilecek ve ikinci oturum olan sayısal bölüm saat 11.30’da başlayacak. Matematik ve fen bilimleri sorularından oluşan bu bölüm ise 80 dakika sürecek ve böylece LGS maratonu öğle saatlerine doğru tamamlanmış olacak.

KAÇ KİŞİ SINAVA GİRECEK?

2026 LGS’ye Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 22 bin öğrenci katılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılımın beklendiği sınav, öğrencilerin nitelikli liselere yerleşmesinde önemli bir rol oynayacak. Sınav sonuçları, tercih ve yerleştirme sürecinin en belirleyici aşaması olarak değerlendirilirken, öğrenciler ve veliler sınav günü için hazırlıklarını sürdürüyor.