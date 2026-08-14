LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI (meb.gov.tr) LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil sonuçları nereden bakılır?

2026 LGS tercih ve yerleştirme sürecinde ikinci nakil aşamasının sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınan ikinci nakil tercih başvurularının sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Peki, LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil sonuçları nereden bakılır? Detaylar...

LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI (meb.gov.tr)

LGS 2. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi doğrultusunda 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle öğrenciler, yerleştirme durumlarını ve yerleştirildikleri okul bilgilerini ilgili sistemler üzerinden kontrol edebilecek.

MEB'in resmi takviminde ikinci nakil tercih başvurularının 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacağı, ikinci nakil sonuçlarının ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edileceği açıkça belirtiliyor.

LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. MEB'in 2026 yerleştirme takviminde ikinci nakil tercih başvuruları için 10-12 Ağustos tarihleri belirlenmiş durumda. Bu sürecin ardından öğrencilerin yerleştirme sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

2026 LGS yerleştirme sürecinde ilk nakil başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihlerinde alınmış ve birinci nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilmişti. İkinci nakil aşaması ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Böylece ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin lise yerleştirme sürecindeki önemli aşamalardan biri daha tamamlanmış olacak.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Sorgulama işlemlerinde öğrenciler;

T.C. kimlik bilgileri,

Öğrenci bilgileri,

Doğrulama ekranında istenen bilgiler

ile sisteme giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek.

Sonuç ekranında öğrencinin ikinci nakil kapsamında yerleştiği okul bilgisi görülebilecek. Bu nedenle sonuçların ilan edildiği gün öğrencilerin e-Okul üzerinden sorgulama yapması önem taşıyor.