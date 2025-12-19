Soma spor ile Bursa spor arasında 16 Aralık'ta oynanan karşılaşmada, Bursasporlu bazı taraftarların eski DEP ve HDP milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfür ve hakaret içeren sloganlar attığı görüldü. Tribünlerde atılan sloganlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Peki, Leyla Zana olayı nedir? Taraftarlar, Leyla Zana'ya neden tepki gösterdi. Detaylar...

LEYLA ZANA OLAYI NEDİR?

Görüntülerin ardından Amed spor, kulüp binasına Leyla Zana'nın posterini astı ve yazılı açıklama yaptı. Amed spor açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tribünlerde normalleştirilmeye çalışılan ırkçılığı, Leyla Zana şahsında kadınlara yönelik hakaret dilini ve nefret söylemini en güçlü biçimde kınıyoruz. Spor alanlarının şiddet ve nefreti yeniden üreten değil; barışın, eşitliğin ve bir arada yaşamın mekânları olması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu tür tehlikeli provokatif girişimlere karşı dikkatli olmakla birlikte; Türkiye Futbol Federasyonu'nu, ilgili kulüpleri ve spor kamuoyunu da açık ve caydırıcı tutum almaya çağırıyoruz."

AKP'li milletvekili Ensarioğlu da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ensarioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bursa'da oynanan bir futbol müsabakasında bazı taraftarların Leyla Zana'ya yönelik hakaret içeren söylemlerini şiddetle kınıyorum. Bu tür ifadeler; karşı milliyetçiliği beslemekte, toplumsal birlik ve beraberliğimize zarar vermekte ve ülkemizin terörden arındırılmasına yönelik büyük bir hassasiyetle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinden rahatsız olan karanlık odakların istismar edebileceği zeminler oluşturmaktadır. Bu nedenle, sporun birleştirici ruhuna aykırı olan ayrıştırıcı hareket ve söylemlerden herkesin özenle kaçınması gerekmektedir. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı, provokasyonlara kapılmadan sağduyuyla hareket etmeye ve farkında olmadan bu tür girişimlere alet olmamaya davet ediyorum."









CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Leyla Zana'nın avukatlığını yapmış, Diyarbakır Barosu'nun önceki başkanı olarak açıkça ifade ediyorum: Leyla Zana, halkımızın onurudur. CHP Diyarbakır Milletvekili olarak da şunu söylüyorum; Her türlü ırkçılığınıza, nefret söyleminize karşı Türkiye'de barışı, dostluğu savunmak için birlikte mücadeleye devam edeceğiz."

DEM Parti Sözcüsü Meral Danış Beştaş da konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Beştaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Leyla Zana'ya edilen küfürler bugüne kadar kadınlara, Kürtlere karşı işlenen suçlarda uygulanan cezasızlık politikalarının sonucudur. Kadınlara ve Kürtlere küfür edilen bir stadyumda asıl suç, susan yöneticilerdedir. TFF ve Bursaspor yönetimi görevini yapmıyor. TFF ve Bursaspor yönetimini göreve davet ediyoruz. Irkçılığa ve nefret suçuna göz yumanlar da suçu işleyenler kadar sorumludur. Spor sahaları nefretin, ırkçılığın değil, ortak yaşamın alanı olmalıdır."

Diyarbakır Barosu da yazılı açıklama yaparak Leyla Zana'ya destek verdi. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu bileşeni olarak yapılan açıklamada, "Nefretle değil... barışla yaşayacağız. Leyla Zana yalnız değildir." ifadeleri yer aldı.