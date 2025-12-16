Türk tiyatrosunun ve mizah dünyasının unutulmaz ismi Levent Kırca, hem sahnedeki yeteneği hem de televizyon ekranlarındaki performanslarıyla hafızalara kazındı. Eski eşi Oya Başar, geçtiğimiz günlerde katıldığı "Yasemin'in Penceresi" programında, Kırca'nın tedavi sürecinde yaşamak istemediğini ve yardım tekliflerini reddettiğini ilk kez anlattı. Peki, Levent Kırca ne zaman, neden öldü? Levent Kırca'nın hastalığı neydi? Levent Kırca'nın ölümüne dair ilk kez ortaya çıkan veriler haberimizde!

LEVENT KIRCA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Levent Kırca, uzun süren sağlık mücadelesinin ardından 12 Ekim 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Sanat dünyası ve hayranları için büyük bir kayıp olan Kırca, 67 yaşında aramızdan ayrıldı. Cenazesi, 13 Ekim'de Levent Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ölümü, hem sanat camiasında hem de televizyon izleyicileri arasında derin üzüntüye yol açtı.

LEVENT KIRCA NEDEN ÖLDÜ?

Kırca'nın ölümüne karaciğer kanseri sebep oldu. Uzun süren tedavi sürecine rağmen hastalığı yenemeyen sanatçı, hayatını kaybetti. Eski eşi Oya Başar, katıldığı bir televizyon programında, Kırca'nın tedavi sürecinde yardım almak istemediğini ve yaşamak konusunda isteksiz olduğunu ilk kez anlattı. Başar, gözleri dolarak "Hiçbir şey istemiyorum" diyen Kırca'nın ölümü kabullenme sürecini ve ailesinin yaşadığı zorlukları paylaştı.

LEVENT KIRCA'NIN HASTALIĞI NEYDİ?

Levent Kırca'ya 2015 yılında karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Kanserle mücadelesi, özellikle ailesi ve yakın çevresi için oldukça zor bir süreçti. Oya Başar, Kırca'nın tedaviye direnç gösterdiğini ve yardım tekliflerini reddettiğini ifade ederek, sanatçının kararlılığını ve hayata bakışını gözler önüne serdi. Bu süreç, Kırca'nın 65 yıllık ömrünün son dönemlerini şekillendirdi.

LEVENT KIRCA KİMDİR?

Levent Kırca, 28 Ekim 1948 tarihinde dünyaya geldi ve Türkiye tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden biri oldu. Kariyerine Orhan Erçin Tiyatrosu'nda tuluat ve ortaoyunu ile başlayan Kırca, Vasıf Öngören sayesinde epik tiyatro ile tanıştı. "Adam Adamdır", "Asiye Nasıl Kurtulur?" ve "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" gibi oyunlarda sahne aldı.

1968'de TRT'nin kurulmasıyla televizyon dünyasına adım atan Kırca, 1978'de "Taşı Toprağı Altın Şehir" filmiyle sinemaya geçti. Daha sonra "Oyun Treni", "Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?", "Bu Oyun Nasıl Oynanmalı" ve "Sağlık Olsun" gibi programlarda rol aldı.

1988'de TRT'de başlayan ve özel televizyonlarda 21 yıl devam eden "Olacak O Kadar", Kırca'nın en çok bilinen projelerinden biri oldu. "Küçük Hüsamettin", "Cevat Kelle" ve "Bestami" tiplemeleriyle hafızalara kazındı. Tiyatronun yanı sıra müzikal sahnelerde de yer alan Kırca, "3 Baba Hasan" ve "Ateşin Düştüğü Yer" gibi önemli yapımlara imza attı.

Özel yaşamında iki evlilik yapan Kırca, Oya Başar ile 1985'te evlendi, 2000'de boşandı. 2001'de tekrar evlenen çift, 2005'te ikinci kez boşandı. Dört çocuğu bulunan Kırca, senaryo yazarlığı ve yönetmenlik denemeleriyle de sanat hayatını zenginleştirdi.

Siyasi alanda da aktif olan Kırca, DSP'den 2009 yılında Üsküdar Belediye Başkanlığı için aday oldu. Ayrıca Aydınlık gazetesinde yazarlık yaptı ve Vatan Partisi'nde merkez yürütme kurulu üyeliği görevini üstlendi.