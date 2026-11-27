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Levante Racing Santander maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı S Sport ve S Sport Plus. İspanya La Liga kapsamındaki Levante Racing Santander maçı, 27 Kasım 2026 Cuma günü Valencia'daki Ciutat de València Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

LEVANTE RACİNG SANTANDER MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante Racing Santander maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

LEVANTE RACİNG SANTANDER MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan ve Disney+ üzerinden izlenebiliyor. S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. S Sport Plus'ta maç izleyebilmek için abonelik gerekiyor.

LEVANTE RACİNG SANTANDER MAÇI NE ZAMAN?

Levante Racing Santander maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma İspanya La Liga kapsamında yapılacak.

LEVANTE RACİNG SANTANDER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Levante Racing Santander maçı, Valencia'daki Ciutat de València Stadyumu'nda oynanacak.