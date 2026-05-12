Leonardo da Vinci'nin de bazı çalışmalarından esinlendiği söylenen bilim insanı El Cezeri'nin hangi eseri, bugün Diyarbakır Ulu Camii'nin avlusunda ye

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yöneltilen dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde kalmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görerek merak konusu olmaya devam ediyor. Leonardo da Vinci'nin de bazı çalışmalarından esinlendiği söylenen bilim insanı El Cezeri'nin hangi eseri, bugün Diyarbakır Ulu Camii'nin avlusunda yer almaktadır?

Güneş saati

Kum saati

Su saati

Rüzgâr saati

Cevap:  Güneş saati

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Yorumlar (3)

Sibel Türe:

güneş saati cevabı ama aslında bu soruya verilmesi gereken cevap hepsi değil mi çünkü el cezeri hepsini icat etti yahu???

Ahmet Can Köse:

Güzel bir soru hazırlamışlar gerçekten. El Cezeri hakkında biraz da olsa bilgi sahibi olmak gerekiyor bunun cevabını verebilmek için. Atatürk zamanında bu tür bilim insanlarımızın değerini bilirdik, ama maalesef günümüzde ne yazık ki çoğu kişi kendi medeniyetinin tarihini bilmez. Program iyi bir amaç güdüyor diye düşünüyorum.

Şahin Aksoy:

Yahu bu El Cezeri midir ne değildir, Türk bilim insanı olması önemli işte. Milletimiz tarih boyunca böyle büyük insanlar yetiştirmiş ama batı hep kendileri gibi göstermek istiyor. Leonardo filan diyolar da El Cezeri'nin yanında ne bileyim, çalışmaları bundan yüzlerce yıl önceydi zaten.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

