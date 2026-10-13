Leipzig PSV maçı hangi kanalda, Leipzig PSV maçı nereden CANLI izlenir?

Rb Leipzig ile PSV Eindhoven, Avrupa arenasında kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı mücadele, gecenin merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Leipzig PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Leipzig PSV maçı şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

LEIPZIG PSV MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Alman ekibi RB Leipzig, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

LEIPZIG PSV MAÇI SAAT KAÇTA?

Leipzig-PSV karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

LEIPZIG PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

RB Leipzig ile PSV Eindhoven arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 5 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

LEIPZIG PSV MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

tabii Spor 5 yayınına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii'nin dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

LEIPZIG PSV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

RB Leipzig'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Almanya'daki Red Bull Arena'da oynanacak. Alman ekibi taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, PSV Eindhoven ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin peşinde.