Leao neden yok, Portekiz Norveç maçında Leao yok mu?

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Portekiz - Norveç karşılaşması öncesinde Rafael Leao'nun adı gündemin ilk sıralarına yerleşti. Hücum hattının en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen Leao'nun kadroda yer alıp almayacağı, taraftarlar arasında büyük merak konusu oldu. Leao neden yok, sakatlığı mı var yoksa teknik bir tercih mi söz konusu? Portekiz Norveç maçında Leao'nun durumu ve son gelişmeler haberimizde...

LEAO NEDEN YOK? PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇINDA RAFAEL LEAO YEDEK KULÜBESİNDE

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Norveç arasındaki kritik mücadele öncesinde açıklanan ilk 11'ler, futbolseverlerin dikkatini Rafael Leao'ya çevirdi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusunun adının ilk 11'de yer almaması üzerine "Leao neden yok, Portekiz - Norveç maçında Leao oynamayacak mı?" soruları gündemin üst sıralarına yerleşti. İşte Rafael Leao'nun son durumu ve maça dair tüm detaylar...

PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇINDA LEAO YOK MU?

Rafael Leao, Portekiz - Norveç maçının kadrosunda yer alıyor ancak karşılaşmaya ilk 11'de başlamıyor. Yıldız futbolcu, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Portekiz'in yedekleri arasında Leao'nun yanı sıra Bernardo Silva gibi önemli isimler de bulunuyor. Leao'nun maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil olması bekleniyor.

LEAO NEDEN YEDEK?

Portekiz Milli Takımı cephesinden Leao'nun yedek başlamasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun kadroda yer alması, durumun sakatlıktan çok teknik direktör Jorge Jesus'un tercihiyle ilgili olduğunu düşündürüyor.

İLK MAÇTA DA YEDEK BAŞLAMIŞTI

Leao, iki takım arasında Oslo'da oynanan ilk maçta da yedek kulübesinden başlamıştı. Yıldız oyuncu o karşılaşmada 56. dakikada Francisco Conceiçao'nun yerine oyuna girmiş, Portekiz sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

7 NUMARALI FORMA LEAO'YA GEÇTİ

Leao, son günlerde Portekiz Milli Takımı'ndaki gelişmelerle de gündemde. Teknik direktör Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo'ya Norveç ve Danimarka maçlarında forma vermeyeceğini açıklamasının ardından Ronaldo milli takım kampını terk etti. Bu gelişmenin ardından 7 numaralı forma Leao'ya verildi.

LEAO'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Galatasaray'ın Milan'dan 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Leao, Norveç deplasmanındaki maçın ardından yaptığı açıklamada, ister ilk 11'de ister yedek kulübesinden olsun her zaman takımına katkı vermeye hazır olduğunu ve fark yaratabileceğini hissettiğini söylemişti.

PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki Portekiz - Norveç karşılaşması 4 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadeleye Porto'daki Estádio do Dragão ev sahipliği yapacak.

PORTEKİZ GRUPTA KUSURSUZ

Portekiz, grupta oynadığı üç maçın tamamını kazanarak lider durumda bulunuyor. Jorge Jesus'un öğrencileri bu süreçte 7 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. Norveç ise Erling Haaland ve Martin Ødegaard gibi yıldızlarıyla Porto'da puan arıyor.