Lavaş çetesi olayı nedir? Mersin lavaş çetesi üyeleri kimdir?

Mersin'de son dönemde dikkat çeken bir operasyon, organize suç örgütlerinin şehirdeki ekonomik alanları ele geçirme yöntemlerini gün yüzüne çıkardı. Peki, Lavaş çetesi olayı nedir? Mersin lavaş çetesi kimdir? Detaylar...

MERSİN LAVAŞ ÇETESİ OLAYI NEDİR?

Mersin'de organize suç dünyasına dair çarpıcı bir operasyon, son günlerde gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Turgut liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 38 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, örgütün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla hareket ettiğini vurguladı. Özellikle lavaş üretimi yapan işletmelere yönelik tehdit ve baskılar, örgütün faaliyet alanını nasıl genişletmeye çalıştığını gözler önüne serdi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen silahlar, suç örgütünün şiddet eylemleriyle piyasayı kontrol etme girişimlerinin somut kanıtı olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, suç örgütlerinin her alanda hukuk dışı yöntemlerle kazanç elde etmeye çalıştığını ve bu tür yapılanmalara karşı yıl boyunca kesintisiz mücadele ettiklerini belirtti.

MERSİN LAVAŞ ÇETESİ ÜYELERİ KİMDİR?

Mersin'deki bu organize suç örgütü, liderliğini Barış Turgut'un yürüttüğü bir grup tarafından yönetiliyor. Operasyon sonrası 38 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 17 kişi tutuklandı, geri kalan 19 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya, örgütün faaliyetlerini açıklarken şunları dile getirdi:

"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda, organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi."

Suç örgütü, sadece fiziksel şiddet uygulamakla kalmamış, aynı zamanda ekonomik alanda ciddi bir kontrol sağlama amacı gütmüştür. Operasyon sırasında el konulan 23 araç ve 85 banka hesabında, son 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon liralık hesap hareketi tespit edilmiştir. Bu, örgütün ne kadar büyük bir finansal güçle hareket ettiğini gözler önüne sermektedir.

SUÇTA KİBİRLENEN SUÇ ÖRGÜTLERİNE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajını şöyle açıkladı:

"Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok. Huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

OPERASYONUN DETAYLARI VE YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Gözaltına alınan şüpheli sayısı: 38

Tutuklanan şüpheli sayısı: 17

Adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı: 19

El konulan araç sayısı: 23

El konulan banka hesabı: 85

Toplam hesap hareketi: 10 milyar 761 milyon TL

Ele geçirilen silahlar: 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği