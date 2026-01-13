La Coruna Atletico Madrid maçı hangi kanalda? La Coruna Atletico Madrid nereden CANLI izlenir?

La Coruña ile Atletico Madrid, Copa del Rey kapsamında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluşu, maç saati ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığı gibi detayları merak ediyor. La Coruña – Atletico Madrid maçı nereden ve nasıl canlı izlenir?

LA CORUNA – ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) kapsamında La Coruna ile Atletico Madrid'i karşı karşıya getirecek mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

LA CORUNA – ATLETICO MADRID MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

La Coruna ile Atletico Madrid arasındaki Copa del Rey mücadelesi, S Sport Plus aboneliği bulunan kullanıcılar tarafından canlı izlenebilecek. Platform, uydu yayını ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır.

LA CORUNA – ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Zorlu karşılaşma, 13 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

LA CORUNA – ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Copa del Rey mücadelesi, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

LA CORUNA – ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

La Coruna ile Atletico Madrid arasında oynanacak İspanya Kral Kupası karşılaşması, La Coruna'da bulunan Estadio Municipal de Riazor Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.