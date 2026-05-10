La Casa De Papel yeni sezon ne zaman çıkacak?

Netflix’in en çok izlenen yapımları arasında yer alan ve kırmızı tulumları ile Salvador Dali maskelerini birer sembole dönüştüren dizi hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialar ortalığı karıştırdı. Arama motorlarında hız kazanan "La Casa De Papel 6. sezon çıkacak mı, yeni bölüm ne zaman?" sorguları, dizinin hayran kitlesinin beklentisini zirveye taşımış durumda. Dizinin orijinal hikayesinin ötesinde, Berlin karakterine odaklanan yeni projeler ve evrenin genişleme planlarına dair tüm sıcak gelişmeleri haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte ekranların en popüler soygun hikayesine dair merak edilen tüm detaylar...

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Netflix tarafından yapılan resmi açıklamaya ve paylaşılan son tanıtım filmi verilerine göre, Berlin dizisinin ikinci sezonu 15 Mayıs 2026 tarihinde tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluşacak. Toplamda 8 bölümden oluşacak yeni sezonun tüm bölümleri, yayıncı kuruluşun küresel takvimi doğrultusunda belirtilen tarihte platform kütüphanesine eklenecek. 2026 yılının en büyük dijital lansmanlarından biri olarak konumlandırılan yapım için geri sayım resmen başladı.

YENİ SEZON KONUSU: SEVİLLA’DA SANAT ESERİ AVI

Yeni sezonda hikâye, ilk sezondaki Paris atmosferinden ayrılarak İspanya’nın tarihi şehri Sevilla’ya taşınıyor. Berlin ve ekibinin bu seferki hedefi ise paha biçilemez bir sanat eseri olan, Leonardo da Vinci imzalı ünlü "Kakımlı Kadın" (Lady with an Ermine) tablosu olacak. Ancak paylaşılan yapım notlarına göre bu operasyon sadece bir hırsızlık değil; kişisel hesaplaşmaların ve intikam duygusunun ön planda olduğu, ilk sezona göre daha karanlık ve gerilimli bir atmosferi barındıracak.

BERLİN DİZİSİ 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Dizinin sevilen ana kadrosu ikinci sezonda da korunurken, hikâyeye güç katacak yeni isimler ekibe dahil edildi. Resmi kaynaklarca onaylanan güncel oyuncu listesi şu şekildedir:

• Pedro Alonso (Berlin)

• Michelle Jenner (Keila)

• Tristán Ulloa (Damián)

• Begoña Vargas (Cameron)

• Julio Peña Fernández (Roi)

• Joel Sánchez (Bruce)

Ayrıca bu sezon kadroya dahil olan ünlü oyuncu Inma Cuesta, "Candela" karakteriyle senaryonun kilit noktalarından birini üstlenecek. Orijinal ekip, Sevilla’daki büyük sanat operasyonunda mevcut rolleriyle Berlin’e eşlik etmeye devam edecek.

LA CASA DE PAPEL EVRENİ GENİŞLİYOR

Berlin dizisinin yakaladığı başarı, yapımcıların La Casa de Papel evrenine olan yatırımlarını artırmasını sağladı. 15 Mayıs'ta yayınlanacak yeni sezon, sadece bir soygun hikâyesi değil, aynı zamanda orijinal serideki karakterlerin geçmişlerine dair yeni ipuçlarını da barındıracak. Aksiyon ve romantizmin iç içe geçtiği bu yeni serüven, Mayıs ayının en çok konuşulan yapımı olmaya aday görünüyor.