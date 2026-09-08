KYK YURT SONUÇ EKRANI 2026: GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından öğrenciler, yurt yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. 8 Eylül'de açıklanan sonuçlar, saat 10.07 itibarıyla erişime açıldı. Peki, 2026 GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Detaylar...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yurt yerleştirme sonuçları öğrencilerin erişimine sunuldu.

Bakan Osman Aşkın Bak da canlı yayında yaptığı açıklamada KYK yurt başvurularının sonuçlandığını duyurdu. Öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Sonuç ekranında adayların yurt yerleştirme durumlarına ilişkin bilgiler yer alacak. Durumu “Yurt kazandı” olarak belirtilen adaylar, ilgili yurtta konaklama hakkı elde edecek.

KYK YURT SONUÇ EKRANI 2026: GSB KYK YURT SONUÇLARINA NEREDEN NASIL BAKILIR?

2026 KYK yurt sonuçları, e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Öğrencilerin sonuç ekranına ulaşabilmek için e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. GSB tarafından sunulan “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden yerleştirme bilgilerine erişilebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için öğrenciler, e-Devlet'te yer alan ilgili hizmet ekranına giriş yaptıktan sonra kimlik doğrulama işlemini tamamlayacak. e-Devlet üzerinde GSB'nin “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmeti bulunuyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURTLARI AÇILDI MI?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Nöbetçi yurtlar ise 14 Eylül'e kadar hizmet verecek.

Akademik takviminde dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda kalabilecek. Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler ise üniversite başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.