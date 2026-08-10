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KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 GSB KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 GSB KYK yurt başvuruları başladı mı?
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2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde üniversite öğrencilerinin KYK yurt başvurularına ilişkin araştırmaları hız kazandı. Farklı şehirlerde üniversite eğitimi alacak öğrenciler, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak ve 2026-2027 GSB KYK yurt başvuruları başladı mı sorularına yanıt arıyor.

Üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde bu kez barınma konusu yer aldı. Özellikle öğrenim görmek için farklı bir şehre gidecek öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 GSB KYK yurt başvuruları başladı mı? Detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt başvuru tarihleri henüz GSB tarafından açıklanmadı. Yurt başvuruları, ÖSYM yerleştirme işlemlerinin ardından kurum tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. GSB'nin resmi açıklamasıyla birlikte başvuru takvimi netlik kazanacak.

KYK yurt başvuruları ile burs başvuruları aynı tarihlerde yapılmıyor. İki başvuru süreci birbirinden ayrı olarak yürütülüyor. Bu nedenle öğrencilerin yurt başvuruları için GSB tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi bilgilendirmesinde, yurt başvurularının ÖSYM yerleştirme işlemlerinden sonra kurum tarafından belirlenen tarihlerde alındığı belirtiliyor. Başvuruların ardından değerlendirme ve yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru ekranına e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabiliyor. Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için e-Devlet sistemine giriş yöntemlerinden birini kullanması gerekiyor.

e-Devlet'in resmi KYK Yurt Başvurusu hizmetinde sisteme giriş için e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçenekleri bulunuyor.

Başvuru döneminde öğrencilerin öncelikle e-Devlet'e giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan Yurt Başvurusu hizmetini açması gerekiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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