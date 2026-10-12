KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurusu nereden yapılır?

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Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek sağlayan KYK burs ve öğrenim kredisi için 2026-2027 dönemi başvuru süreci başladı. Başvurularını tamamlamak isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden işlem yapabilecek. Son başvuru tarihini kaçırmak istemeyen adaylar, başvuru ekranına nasıl girileceğini ve formda hangi adımların izleneceğini merak ediyor. İşte KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusuna ilişkin merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla başlayan süreçte öğrencilerin, başvuru formunu belirtilen süre içerisinde doldurması gerekiyor. Burs veya öğrenim kredisi talebinde bulunacak adayların, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ilgili başvuru hizmetini açarak istenen bilgileri eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet hesaplarına giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki KYK Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu hizmetine ulaşması gerekiyor.

İlgili ekrandaki başvuru formunun doldurulmasının ardından işlemlerin belirtilen süre içinde tamamlanması önem taşıyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için başvuruların son günü 16 Ekim saat 23.59 olarak açıklandı. Adayların başvuru süresini kaçırmamak için işlemlerini son güne bırakmadan tamamlaması gerekiyor.