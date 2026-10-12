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Üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağını ve işlemler için son tarihin 16 Ekim saat 23.59 olduğunu açıkladı. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, izlenecek adımları ve başvuru ekranına nasıl ulaşılacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurusu nereden yapılır? Detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin başvurularını e-Devlet üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar yapabileceğini duyurdu. Burs veya öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, başvuru işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan KYK Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu hizmetine erişmesi gerekiyor.

Öğrenciler, ilgili başvuru ekranında yer alan formu doldurarak burs veya öğrenim kredisi taleplerini iletebilecek. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başvuruları için son tarih ise 16 Ekim saat 23.59 olarak açıklandı.