Haberler

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurusu nereden yapılır?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurusu nereden yapılır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusunun ardından öğrenciler, başvuru ekranı ve başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Başvurular, 16 Ekim saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurusu nereden yapılır? KYK burs başvurusuna dair detaylar haberimizde.

Üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağını ve işlemler için son tarihin 16 Ekim saat 23.59 olduğunu açıkladı. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, izlenecek adımları ve başvuru ekranına nasıl ulaşılacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurusu nereden yapılır? Detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin başvurularını e-Devlet üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar yapabileceğini duyurdu. Burs veya öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, başvuru işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan KYK Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu hizmetine erişmesi gerekiyor.

Öğrenciler, ilgili başvuru ekranında yer alan formu doldurarak burs veya öğrenim kredisi taleplerini iletebilecek. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başvuruları için son tarih ise 16 Ekim saat 23.59 olarak açıklandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden pes dedirten savunma
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu

Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Cemil Tugay’a ziyaret: Şimdi birlikte çok çalışma vakti

AK Parti'den Cemil Tugay’a ziyaret: Şimdi birlikte çok çalışma vakti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

4 cacık için kestiği hesap pahalıya patladı! Restorana 135 kat ceza
Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu

Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler

Seyir halindeki otobüste yürekleri ağza getiren görüntü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon krizinde yol haritasını anlattı! 131 fon karantinada

455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar! Bunu yapanlara ödeme yok
Cem Yılmaz, 40 gün önceki kalp krizi sonrası kontrolde güzel sintigrafi sonucu aldı

40 gün sonra aynı hastanede! Sonuçlar beklediği gibi çıktı
Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

Ankara'da bir dönemin sonu!