Kuzey İrlanda Gürcistan maçı hangi kanalda, Kuzey İrlanda Gürcistan maçı nereden CANLI izlenir?

UEFA Uluslar Ligi'nde günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Kuzey İrlanda- Gürcistan mücadelesi için geri sayım başladı. Grubunda kritik puanların peşine düşen iki ekibin zorlu randevusunu kaçırmak istemeyenler, "Kuzey İrlanda- Gürcistan maçı canlı izle, maç şifresiz mi, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın durumu, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde.

KUZEY İRLANDA-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Kuzey İrlanda ile Gürcistan karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın yayın durumu da belli oldu. Kuzey İrlanda-Gürcistan mücadelesi, Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform tarafından yayınlanmayacak. Bu nedenle maç, Türkiye'deki futbolseverler için canlı yayın seçeneği olmadan oynanacak.

KUZEY İRLANDA-GÜRCİSTAN MAÇI NEREDEN CANLI TAKİP EDİLİR?

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın hakları herhangi bir kuruluş tarafından alınmadığı için maçı yerli kanallardan izlemek mümkün olmayacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın skorunu ve önemli anlarını canlı skor siteleri ile UEFA'nın resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden anlık olarak izleyebilecek. Yayın programında son dakika değişikliği olabileceği ihtimaline karşı maç saatine yakın dönemde güncel yayın listelerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

KUZEY İRLANDA-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Kuzey İrlanda-Gürcistan karşılaşması bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleşecek. Mücadele yerel saatle 19.45'te, Türkiye saatiyle ise 21.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği göz önünde bulundurularak son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

KUZEY İRLANDA-GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin mücadelesi, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bulunan Windsor Park'ta oynanacak. Kuzey İrlanda milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan tarihi stadyumda ev sahibi ekip taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken, Gürcistan ise Belfast'tan puanla dönmenin yollarını arayacak.

GRUPTA KRİTİK VİRAJ

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen iki takım, bu akşam önemli bir mücadeleye çıkacak. Kuzey İrlanda iç saha avantajını değerlendirerek üç puanı hanesine yazdırmak isterken, son yıllarda yükselen performansıyla dikkat çeken Gürcistan ise deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde olacak. Karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Kuzey İrlanda - Gürcistan

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 5 Ekim 2026 Pazartesi

Saat: 21.45

Stadyum: Windsor Park, Belfast

Yayın: Türkiye'de yayın yok