Kuyt gitti mi, Dirk Kuyt Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını henüz bilmediğini söyledi. Kuyt, başkanın kendisini istemesi ve Emre Belözoğlu'nun da onay vermesi halinde görevine devam etmek istediğini açıkladı. İşte Dirk Kuyt'un geleceğiyle ilgili bilinenler ve Liverpool maçı sonrası yaptığı açıklamalar.

KUYT GİTTİ Mİ?

Dirk Kuyt'un Fenerbahçe'den ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Hollandalı çalıştırıcı, Liverpool maçının ardından geleceğinin henüz netleşmediğini ve bu konunun kulüp yönetimiyle konuşulmadığını söyledi. Kuyt'un görevine devam edip etmeyeceği, Başkan ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun vereceği karara bağlı olacak.

DİRK KUYT FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Kuyt, Fenerbahçe'den ayrılmadı. Ancak Hollandalı çalıştırıcının kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Kuyt, geleceğiyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bu kulübü çok seviyorum. Burada kalacak mıyım maalesef bilmiyorum. Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Gidersem de her duruma hazırlıklıyım. Daha bu konuları henüz konuşamadık. Ancak her şeyden önemlisi Fenerbahçe, ben değilim!"

Kuyt'un bu sözleri sarı-lacivertli taraftarları duygulandırdı.

"EMRE İSTERSE BEN KALMAK İSTİYORUM"

Basın toplantısında da geleceğiyle ilgili konuşan Kuyt, Emre Belözoğlu ile arkadaşlığını şöyle anlattı:

"Uzun süre boyunca beraber oynadık. Arkadaşlığımızı da devam ettirdik. Son aylarda çok konuşmamıştık ama iyi bir arkadaşlık varsa bunun önemi yoktur. Benim işim bu maça odaklanmaktı tamamen. Bugünkü görevime odaklanmıştım. Dün akşam kulüp, Emre'yi açıkladı. Bugün sabah Emre'yi gördüm, birbirimize sarıldık. Bana bol şans diledi. Kulüp hakkında konuştuk. Taktik konuşmadık. Bana iyi şans diledi."

Hollandalı çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın ve sonrasında neler olacağını göreceğiz. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansı verdi. Beni burada istediği sürece, Emre de buna tamamsa ben kalmaya devam edeceğim. Buradaki önemli olan şey kişi değil, kulüp için en önemlisi. Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum, Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe için en iyisini yapmalıyız. Başkan ne karar alırsa alsın Fenerbahçe için en iyisi olsun."

KUYT'UN YÖNETTİĞİ MAÇTA FENERBAHÇE LİVERPOOL'U YENDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Dirk Kuyt'un teknik sorumluluğunda çıktığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Kuyt'un futbolculuk kariyerinde forma giydiği iki kulübün karşılaştığı bu maç, Hollandalı çalıştırıcı için ayrı bir anlam taşıdı. Kulübün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ise karşılaşmayı tribünden takip etti.

EMRE BELÖZOĞLU NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Belözoğlu, görevine Samandıra'daki antrenmanla başlayacak. Kuyt'un yeni teknik ekipte yer alıp almayacağının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

DİRK KUYT KİMDİR?

Dirk Kuyt, 22 Temmuz 1980'de Hollanda'nın Katwijk kentinde doğdu. Futbolculuk kariyerinde Utrecht, Feyenoord, Liverpool ve Fenerbahçe formaları giydi. Liverpool'da 2006-2012 yılları arasında forma giyen Kuyt, 2012'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu ile birlikte oynayan Hollandalı futbolcu, 2013-14 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Hollanda Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Kuyt, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başladı.