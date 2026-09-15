İzleyenleri ekrana bağlayan Kutsal Damacana 4 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kutsal Damacana 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Kutsal Damacana 4 konusu nedir, Kutsal Damacana 4 oyuncuları kimler ve Kutsal Damacana 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Türk sinemasının sevilen komedi serilerinden Kutsal Damacana, dördüncü filmiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Başrolünde Şafak Sezer'in yer aldığı Kutsal Damacana 4 filmi; oyuncu kadrosu, konusu ve çekim yerleriyle merak ediliyor. Peki, Kutsal Damacana 4 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kutsal Damacana 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne? İşte filme dair merak edilenler.

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kutsal Damacana 4, 2023 yapımı komedi filmidir. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu filmin senaryosunu Şafak Sezer ve Kamuran Süner kaleme aldı. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği film, 20 Ocak 2023 tarihinde sinemalarda vizyona girdi.

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kutsal Damacana 4 filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmde İstanbul'un farklı bölgelerindeki mekanlardan yararlanılırken, özellikle hikâyede önemli bir yere sahip olan villa ve çeşitli iç mekanlarda gerçekleştirilen çekimler dikkat çekti.

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Kutsal Damacana 4, Fikret'in şeytan çıkarma maceralarını konu alıyor. Serinin önceki filmlerinde olduğu gibi komedi ve doğaüstü olayları bir araya getiren yapımda Fikret'in macerası bu kez Vatikan'a kadar uzanıyor.

Türkiye'de şeytan çıkarma konusunda ün kazanan Fikret, Vatikan'a davet edilir. Ancak burada yaşadığı olayların ardından Türkiye'ye dönmek zorunda kalır. Eski yardımcısı Asım ile yeniden bir araya gelen Fikret, şeytan çıkarma işlerine devam eder.

Bir villaya çağrılmasıyla birlikte kendisini yeni bir maceranın içinde bulan Fikret, yaşanan olaylar nedeniyle yine birbirinden komik durumlarla karşı karşıya kalır.

KUTSAL DAMACANA 4 OYUNCULARI KİM?

Kutsal Damacana 4 filminin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ersin Korkut, Müjde Uzman, Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu, Onur Büyüktopçu, Ruhi Sarı, Buket Dereoğlu, Deniz Oral ve Yıldırım Memişoğlu gibi isimler yer alıyor.

Filmin başrollerini Şafak Sezer, Ersin Korkut ve Müjde Uzman paylaşırken, deneyimli oyuncular da yapımın kadrosunda yer alıyor.

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ Kİ?

Kutsal Damacana 4 filminin yönetmenliğini Kamil Çetin üstleniyor. Filmin senaryosu ise Şafak Sezer ve Kamuran Süner tarafından kaleme alındı. Yapım, komedi türünün yanı sıra korku ve doğaüstü unsurları da hikâyeye dahil ediyor.

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Kutsal Damacana 4 filminin süresi yaklaşık 95 dakikadır. Komedi türündeki yapım, Kutsal Damacana serisinin sevilen karakteri Fikret'in yeni maceralarını beyaz perdeye taşıyor.