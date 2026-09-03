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Kutlamalarda patlatılan konfetinin içinde, ilk icat edildiğinde renkli kâğıt parçaları yerine ne bulunmaktaydı?

Kutlamalarda patlatılan konfetinin içinde, ilk icat edildiğinde renkli kâğıt parçaları yerine ne bulunmaktaydı?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker, her bölümde izleyicilere yöneltilen sorularla gündem olmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılarak büyük merak uyandırıyor. Kutlamalarda patlatılan konfetinin içinde, ilk icat edildiğinde renkli kâğıt parçaları yerine ne bulunmaktaydı?

Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren format, hem ekran başında hem de internette en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Kutlamalarda patlatılan konfetinin içinde, ilk icat edildiğinde renkli kâğıt parçaları yerine ne bulunmaktaydı?

KUTLAMALARDA PATLATILAN KONFETİNİN İÇİNDE, İLK İCAT EDİLDİĞİNDE RENKLİ KÂĞIT PARÇALARI YERİNE NE BULUNMAKTAYDI?

Dilek kartları

Kâğıt paralar

Badem şekerleri

Nane yaprakları

Cevap:

Badem şekerleri


BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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