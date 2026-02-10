Haberler

Kütahya okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Kütahya'da okul yok mu (KÜTAHYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

4 Şubat Çarşamba günü Kütahya'daki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, hava durumu ve kar yağışı durumuna göre kar tatili olup olmadığı bilgisi verilecek.

Kütahya'da 4 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi, yoksa eğitime devam mı edilecek? Bu sorunun yanıtı Kütahya Valiliği'nin yapacağı kar tatili duyurusu ile netleşecek. Kütahya'daki öğrenciler, veliler ve öğretmenler, kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor.

KÜTAHYA HAVA DURUMU
Kütahya'da 4 Günlük Hava Raporu

Kütahya'da sıcaklıklar ve yağış eğilimi bu hafta değişken seyrediyor. Meteoroloji verilerine göre ilde cumartesi günü gök yüzü yağmurlu bulutlarla örtülü olacak. Pazar günü de yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor; pazartesi günü ise çok bulutlu bir hava hakîm olacak. Salı günü yağmurlu koşullar yeniden gündeme gelecek ve yer yer etkili olması bekleniyor. Rüzgar ve nem değerleri de yağışla birlikte artış gösterecek. Bu durum, dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olmasını gerektiriyor.

KÜTAHYA OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
