Bozdağ Film imzası taşıyan ve ATV ekranlarında yayınlanan “Kuruluş Orhan” dizisi için final iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Çarşamba akşamları yayınlanan yapım, dönem dizileri arasında dikkat çeken projelerden biri olarak öne çıkarken, sezon sonunda ekranlara veda edeceği yönündeki kulis bilgileri izleyici gündemini hareketlendirdi. Peki, Kuruluş Orhan final mi yaptı, bitti mi? Kuruluş Orhan neden final yapıyor? Detaylar...

KURULUŞ ORHAN FİNAL Mİ YAPTI?

Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından aktarılan bilgilere göre dizinin bu sezon final yapmasının planlandığı öne sürülüyor. Başrolünde Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı yapım, Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden Orhan Bey’in hikayesini merkezine alarak yayın hayatına devam ediyordu. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu proje, özellikle dönem dizisi izleyicisi tarafından takip edilen yapımlar arasında yer aldı.

Diziye ilişkin final iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte “Kuruluş Orhan final mi yaptı?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, sektör kaynaklarında sezon sonunda final yapılacağı yönünde bilgiler yer alıyor.

KURULUŞ ORHAN SON BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI

“Kuruluş Orhan” dizisinin son bölümünün yayınlanmaması, izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Yayın akışında yaşanan değişiklik nedeniyle dizinin planlanan bölümünün ekrana gelmediği bildirildi.

KURULUŞ ORHAN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

“Kuruluş Orhan” dizisinin final yapacağı yönündeki iddialar, televizyon kulislerinden gelen bilgilerle birlikte gündeme taşındı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapımın sezon sonunda ekran macerasını tamamlaması planlanıyor.

Bozdağ Film tarafından hazırlanan dizi, yayın süreci boyunca dönem dizisi izleyicisinin ilgisini çeken projeler arasında yer aldı. Ancak gelen kulis bilgilerine göre yapımın planlanan hikâye akışının sezon finaliyle birlikte tamamlanacağı ifade ediliyor. Bu nedenle dizinin belirlenen bölüm sayısına ulaştıktan sonra sona ermesinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı yapım, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine odaklanan hikâye kurgusuyla ekrana geliyordu. Dizinin final bölümünün 26. bölüm olması yönünde planlamalar bulunduğu da sektör kaynaklarında yer alan bilgiler arasında bulunuyor. Bununla birlikte net yayın takviminin henüz resmi olarak duyurulmadığı ifade ediliyor.

Mevcut yayın planına göre dizinin haziran ayının ilk haftalarında final yapmasının beklendiği yönünde bilgiler aktarılıyor. Ancak yapım ekibi tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için süreç yayın akışına göre netlik kazanacak.

Dizinin son bölümünün yayınlanmamasıyla birlikte artan merak, final iddialarını daha da gündeme taşımış durumda. Yayın akışındaki değişiklikler ve sezon planlaması, izleyicilerin “Kuruluş Orhan neden final yapıyor?” sorusunu daha fazla araştırmasına neden oldu.