Etkileyici hikayesi, görkemli yapım kalitesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen’in yaptığı yapımda Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Kuruluş Orhan, güçlü anlatımıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Peki, Kuruluş Orhan 4. bölüm tek parça HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Orhan'dan Büyük Savaş Planı!

İmparator ve Şahinşah, Sultan Orhan'ı iki ordunun arasında bırakmak için harekete geçer. Ancak Konstantiniyye'den çıkan sekiz bin kişilik ordunun varlığından haberdar olan Sultan Orhan, düşmanın hamlesini boşa çıkarmak için kendi oyununu kurar. Gemiler Karesi Limanı'ndan demir almadan onları yakıp kül etmeyi hedefleyen Orhan Gazi, bu büyük planı nasıl hayata geçirecektir?

Bursa'da Vuslat Sevinci!

Fatma ve beraberindekilerin sağ salim Bursa'ya dönmesi sarayda bayram havası estirir. Evrenos'un masumiyetinin ortaya çıkmasıyla birlikte Fatma ve Evrenos'un yarım kalan hikayesi yeniden umut bulur. Peki Fatma ve Evrenos'un yarım kalan vuslatı bu kez tamamına erebilecek midir?

Nilüfer ve Asporça Arasında Yeni Fırtına!

Nilüfer, Asporça'nın Dafne'yi öldürdüğü haberini aldığında büyük bir sarsıntı yaşar. Her şeye rağmen kardeşini kaybetmenin acısını taşıyan Nilüfer'in öfkesi yeniden Asporça'ya yönelir. Nilüfer bu kaybın ardından Asporça'ya nasıl bir karşılık verecektir? İki kadın arasındaki gerilim nereye varacaktır?

Halime'yi Yıkan Haber!

Halime, Dursun'un başına gelenleri öğrenir. Dursun'la kavuşmayı bekleyen Halime, bu kez büyük bir acıyla yüzleşme ihtimaliyle karşı karşıya kalır. Halime sevdiği adama kavuşabilecek midir? Yoksa Dursun'un şehadet haberi saraya mı düşecektir?

Bursa'da Topyekün Savaş Hazırlığı!

Bursa'da büyük savaş için hazırlıklar başlar. Uçların gördüğü en büyük cenklerden birine hazırlanan Sultan Orhan ve ordusu, hem Şahinşah'a hem de imparatora karşı büyük bir mücadeleye girişir. Orhan Gazi, iki cepheden gelen bu tehdidi bertaraf edebilecek midir? Hırsıyla her şeyi yakıp yıkan Şahinşah'ı nasıl bir son beklemektedir?

Sultan Orhan'ın Yeni Hedefi Neresi?

Her zaferinde yeni bir hedef çizen Sultan Orhan, artık gözünü daha büyük menzillere dikmiştir. Atlarını dört nala süreceği yeni istikamet, Osmanlı'nın kaderinde yeni bir sayfa açacaktır. Peki Sultan Orhan'ın yeni hedefi neresi olacaktır?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 5000 m4 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 400 m uzunluğunda 44 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 40 bin m4 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

50 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 45 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 40 bin m4 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

34 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 50 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 40 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

Mert Yazıcıoğlu - Orhan Bey

Dedesi Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey, babası Osman Gazi. Adı Orhan namı Gazi. Beyliğin istikbali, alpların umudu. Pusatı amansız sevdası coşkun. Kutlu gazanın lideri. Toprağı kılıcıyla vatan, adaletiyle imar etmek için geliyor. Her adımı bir çağın habercisi her sözü devletin temeli…

Barış Falay - Şahinşah Bey

Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır.

Mahassine Merabet - Nilüfer Hatun

Aşkıyla büyüdü, inancıyla yeniden var oldu. Sevdayla yoğrulmuş, mücadeleyle bilenmiş bir yürek.

Bennu Yıldırımlar - Malhun Hatun

Evlatlarının anası, devletin vakarı. Şefkatiyle ailesinin, duruşuyla obanın direği…

Şükrü Özyıldız - Flavius

Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi.

Burak Sergen - Tekfur Saroz

Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder.

Çağrı Şensoy - Cerkutay

Kılıcıyla yeni toprakları kalbiyle yurdunu buldu. Hem savaşın hem sadakatin adı.

Yiğit Uçan - Boran

Kılıcı zafere yakın, yüreği korkudan uzak sancağın rüzgarıdır cesareti.

Belgin Şimşek - Gonca Hatun

Sevdası kadar dik, umudu kadar güçlü evlat özlemi onun en büyük sınavı.

Ömer Faruk Aran - Alaeddin Bey

İlimde derin, savaşta maharetli. Obada çoğu zaman irfanın sesi ama meydan okumak da ister.

Can Atak - Kara Halil

Dostluğu sarsılmaz, aklı yanılmaz. Siyasetin ustası, Orhan Bey'in can yoldaşı.

Sevinç Kıranlı - Didar

Selçuklu sarayında yetişti Kayı obasında var oldu. Sözünün ağırlığı hem zekasından hem de asaletinden.