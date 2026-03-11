Fenomen hale gelen Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı deneyimli ve usta oyuncularla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yayımlanan ikinci tanıtımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu ve hayranların beklentisini daha da yükseltti. Kuruluş Orhan 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 8000 m8 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 180 m uzunluğunda 18 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 18 bin m8 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

80 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 18 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 80 bin m8 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

SULTAN ORHAN İLHANLI'YA SAVAŞ AÇIYOR

Elçiyi öldürerek Temurtaş'a alenen savaş ilan eden Sultan Orhan, bu kararıyla İlhanlı'yı açıkça karşısına aldı. Demirhan Bey ise, Orhan Bey'in devletini tanımadığını söyleyerek rest çekerken, cephede yeni hesapların fitili ateşleniyor.

ŞAHİNŞAH BİAT ETTİ… YA GÖLGESİNDEKİ OYUN?

Yaşanan gelişmelerin ardından Şahinşah Bey, Sultan Orhan'ın buyruğuna tabi olduğunu ilan ediyor. Ancak bu biat samimi mi, yoksa yeni bir oyunun başlangıcı mı?

ASPORÇA–NİLÜFER CEPHESİNDE SOĞUK SAVAŞ

Obada ölüm tehlikesi atlatan Asporça, Sultan Orhan sayesinde son anda kurtulur. Ancak Nilüfer Hatun'un Asporça'ya yönelik rahatsızlığı giderek artmaktadır. İki kadın arasındaki gerilim tırmanırken, bu soğuk savaşın sonu kanla mı bitecektir?

İZNİK'TE YENİ CEPHE, YENİ İTTİFAK

İznik'te ordusunu toplayan Asporça, Orhan Bey'e karşı Temurtaş'la birlikte hareket etme kararı alır. Bu kararın ardındaki gerçek sebep ne olacaktır? Flavius bu denklemin neresinde yer alacak?

BURSA BAYRAM YERİ, CEPHELER ALEV ALEV

Bursa, Orhan Bey'in sultanlık ilanıyla bayram yerine dönerken; Orhan Bey düşmanlarının üzerine amansızca yürümekte kararlıdır. Hudutlara yapılan baskınlara karşı en sert cevabı vermeye hazırlanan Orhan Bey, tüm beylerini ve ordusunu sefer için hazırlar.

BİR YANDA İZNİK, DİĞER YANDA TEMURTAŞ…

Sultan Orhan Bey, arkasından kurulan tüm oyunları bozup düşmanlarını bertaraf edebilecek midir?

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ ORHAN 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Orhan 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karacahisar'ın düşüşü uçlarda deprem yaratıyor

Şahinşah, Germiyan ve Karesi ile birlikte Sultan Orhan'ın gücünü kırmak için harekete geçer. İlk hedef Karacahisar'dır. Kale Germiyan'ın eline geçince uçlarda büyük bir infial yaşanır. Sultan Orhan bu hamleye nasıl karşılık verecektir? Karacahisar'ın düşmesi, Bursa için yaklaşan büyük savaşın habercisi midir?

Orhan ve Asporça uçurumun kenarında!

Oğlu ölümle pençeleşen Şahinşah intikam yemini eder ve yüzündeki maskeyi tamamen çıkarır. Orhan ve Asporça'yı uçurumun kenarında kıstırır. Teslim olmaktansa Asporça'yla birlikte uçurumdan atlayan Sultan Orhan bu ölümcül cendereden nasıl kurtulacaktır?

Bursa Sarayı'nda kanlı baskın

Şahinşah'ın öfkesi dinmez. Sultan Orhan'ın soyundan kimseyi sağ bırakmamaya kararlıdır. Yandaşlarıyla birlikte Bursa'ya baskın düzenler. Sarayda büyük bir infial yaşanırken Didar, Gonca ve Nilüfer arasında hesaplaşma başlar. Öte yanda Kasım ve Süleyman kendilerini ölümcül bir tehlikenin ortasında bulur. Şahinşah'ın kanlı planının sonunda Şehzade Kasım ölecek midir?

Flavius ölümle yüz yüze

Bursa'da Şahinşah'a karşı direniş sürerken Flavius kalleş bir saldırıya uğrar. Ölümün kıyısında kalan Flavius, Müslüman olmak istediğini söyler. Fatma ile imkansız bir sevdayı paylaşan Flavius hayatta kalabilecek mi? Ölüm, Flavius ve Fatma'yı sonsuza dek ayıracak mıdır?

Şahinşah tahta yürüyor!

Şahinşah adım adım hedefe yaklaşır. Bursa'yı ele geçirip Osmanlı'nın kaderini değiştirmek ister. Sultan Orhan bu büyük oyunu bozabilecek midir? Şahinşah'ın planı başarıya ulaşacak mı?

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

38 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 80 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 18 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.