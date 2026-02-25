Fenomen hale gelen Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı deneyimli ve usta oyuncularla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yayımlanan ikinci tanıtımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu ve hayranların beklentisini daha da yükseltti. Kuruluş Orhan 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 8000 m8 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 170 m uzunluğunda 18 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 17 bin m8 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

80 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 18 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 80 bin m8 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Orhan 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Biga ve Gemlik için büyük hamle

Orhan Bey'in hedefi nettir: Karesioğlu'ndan Biga Boğazı'nı, Bizans'tan Gemlik Limanı'nı almak. Ancak bir diğer emri daha vardır: Demirhan'ın derhal huzuruna getirilmesi. Şahinşah ise ipliğinin pazara çıkmaması için gözünü karartır. Demirhan'ın Bursa'ya ulaşmasını engellemek adına Boran, Cerkutay ve Temirboğa'yı öldürmeyi dahi göze alır. Şahinşah'ın bu kirli planı nelere mal olacaktır?

Nilüfer için zamana karşı yarış

Sultan Orhan, Nilüfer'in Asporça'nın elinde olduğunu öğrenir. Onu kurtarmak için her şeyi göze almaya hazırdır. Ancak Asporça, Nilüfer'i bir koz olarak kullanmak niyetindedir. Sultan Orhan, Asporça'nın tuzağına düşecek midir? Hem Nilüfer'i kurtarıp hem de hedeflerine hizmet edecek bir oyun kurabilecek midir?

Nilüfer ve Dafne arasında kanlı hesaplaşma

Esaret altındaki Nilüfer, Dafne'nin ihanetiyle yüzleşir. Aralarında yaşanan hesaplaşma kanlı bitecektir. Nilüfer bu mücadeleden ömrü boyunca izini taşıyacağı bir yara ile mi çıkacaktır? Karnındaki bebeğini koruyabilecek midir?

Sultan Orhan ve Asporça: Düşmanlık ateşi

Sultan Orhan ile Asporça arasındaki hesaplaşma, her iki tarafı da hiç hesapta olmayan bir yola sürükler. Düşmanlık ateşi harlanırken, aralarındaki denge nasıl değişecektir? Asporça bir yandan da Şahinşah'ın Sultan Orhan'a ihanetini öğrenir. Bu sırrı saklayacak mıdır, yoksa yeni bir fırtına mı kopacaktır?

Germiyan'da savaş hazırlıkları

Germiyan Sarayı'nda karşılaştıkları muamelenin ardından Gonca, Alaeddin'e olan sevdasına daha da sarılır. Mehmet savaş ilan etmiştir. Alaeddin, Gonca ve çocukları düşman topraklardan sağ salim Bursa'ya ulaşabilecek midir? Alaeddin'in öğrendikleri, Orhan'ın savaş planını nasıl etkileyecektir?

Düğün arefesinde hançer!

Bursa'da Fatma ve Yiğit'in düğün telaşı sürerken, Flavius geçmişinin acılarıyla yüzleşir. Fatma'nın gerçekten evlenecek olması, Flavius için yeni bir yıkımdır. Yiğit, Fatma ve Flavius'u yan yana görür. Öfkeyle Flavius'a saldırır. Ancak ava giderken avlanır… Flavius'un Yiğit'e sapladığı hançer, her şeyi geri dönülmez bir noktaya sürükler. Yiğit ölecek midir? Flavius ve Fatma'nın sevda sırrı ortaya çıkacak mıdır?

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

38 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 80 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 17 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.