Kurtlar Vadisi Pusu ne zaman bitti, kaç bölüm sürdü? Kurtlar Vadisi Pusu oyuncuları kimler?
Kurtlar Vadisi Pusu ne zaman bitti ve kaç bölüm sürdü soruları, dizinin yayın geçmişini merak eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Uzun soluklu yapımın toplam bölüm sayısı ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Kurtlar Vadisi Pusu ne zaman bitti, kaç bölüm sürdü? Kurtlar Vadisi Pusu oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.
Kurtlar Vadisi Pusu ne zaman bitti, kaç bölüm sürdü ve dizinin oyuncuları kimler soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ekran macerası boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın bölüm sayısı ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Kurtlar Vadisi Pusu ne zaman bitti, kaç bölüm sürdü? Kurtlar Vadisi Pusu oyuncuları kimler? Detaylar...
KURTLAR VADİSİ PUSU NE ZAMAN BİTTİ?
Kurtlar Vadisi Pusu, 16 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan 300. bölümüyle ekranlara veda etti. Kanal D'nin resmi bölüm arşivinde de yapımın 300. bölümü son bölüm olarak yer alıyor.
KURTLAR VADİSİ PUSU KAÇ SEZON, KAÇ BÖLÜM SÜRDÜ?
Kurtlar Vadisi Pusu toplam 300 bölüm sürdü. Dizi 10 sezon boyunca yayınlandı ve bölümler 1'den 300'e kadar numaralandırıldı. Kanal D'nin resmi arşivinde de 300. bölüm, dizinin son bölümü olarak listeleniyor.
Dizinin sezonlara göre bölüm dağılımı şöyle:
1. sezon: 1-9. bölümler
2. sezon: 10-41. bölümler
3. sezon: 42-63. bölümler
4. sezon: 64-93. bölümler
5. sezon: 94-128. bölümler
6. sezon: 129-161. bölümler
7. sezon: 162-195. bölümler
8. sezon: 196-229. bölümler
9. sezon: 230-263. bölümler
10. sezon: 264-300. bölümler
Bu bölüm dağılımı, dizinin 10 sezonluk yayın yapısını ve toplam 300 bölümlük bölüm arşivini ortaya koyuyor.
KURTLAR VADİSİ PUSU OYUNCULARI KİMLER?
Kurtlar Vadisi Pusu oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Erhan Ufak, Cahit Kayaoğlu, Gaye Gürsel, Hakan Boyav, Çiğdem Batur, Hatice Şendil, Ali Sürmeli, Musa Uzunlar, Hüseyin Avni Danyal, Mustafa Üstündağ ve Defne Samyeli gibi isimler yer aldı. Dizinin başrol kadrosunda farklı dönemlerde çok sayıda oyuncu görev yaptı.
KURTLAR VADİSİ PUSU ANA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Dizinin merkezindeki karakter Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz canlandırdı. Ana karakterler arasında Polat Alemdar'ın ekibinde yer alan Memati Baş, Abdülhey Çoban, Güllü Erhan ve Cahit Kaya da bulunuyordu.
Başlıca oyuncu ve karakter eşleşmeleri şöyle:
Necati Şaşmaz — Polat Alemdar
Gürkan Uygun — Memati Baş
Kenan Çoban — Abdülhey Çoban
Erhan Ufak — Güllü Erhan
Cahit Kayaoğlu — Cahit Kaya
Emin Olcay — Ömer Candan
Serpil Tamur — Nazife Candan
Gaye Gürsel — Safiye Karahanlı
Hakan Boyav — Kara
Çiğdem Batur — Leyla Türkmen
Hatice Şendil — Ebru Duru
Osman Wöber — Tuncay Kantarcı
Sönmez Atasoy — Halo Dayı
Ali Sürmeli — Şeref Zazaoğlu / Zaza Dayı
Ertuğrul Şakar — Yasin
Burak Sevinç — Timur
Görkem Sevindik — Pusat Çakır
Musa Uzunlar — İskender Büyük
Can Gürzap — Davut Tataroğlu
Hüseyin Avni Danyal — Yalçın Bulut
Defne Samyeli — Zeynep Oğuz / Asya Tuna
Mustafa Üstündağ — Muro
Ertan Saban — Gölge
Nefise Karatay — Ahu Toros
Dizinin başrol kadrosunda ayrıca Ertuğrul Şakar, Gaye Gürsel, Defne Samyeli, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Musa Uzunlar, Sönmez Atasoy, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Hatice Şendil, Hakan Boyav, Ertan Saban, Ali Sürmeli, Ümit Acar, Çiğdem Batur ve Nefise Karatay gibi isimler de yer aldı.
KURTLAR VADİSİ PUSU HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Dizi, yayın hayatı boyunca birden fazla televizyon kanalında ekrana geldi. İlk üç sezon Show TV'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu, daha sonra Star TV, atv, TNT ve Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Yayın takvimine göre ilk sezon 19 Nisan 2007'de başladı ve 14 Haziran 2007'de sona erdi. Son sezon ise 17 Eylül 2015'te başlayıp 16 Haziran 2016'da 300. bölümle tamamlandı.