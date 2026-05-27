Kurban ibadeti, İslam’da mali yönü bulunan ibadetlerden biri olup, kişinin Allah’a yakınlaşma niyetiyle yerine getirdiği önemli bir kulluk göstergesidir. Kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başka birine de kestirebilir. Çünkü kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan ibadetler arasında yer alır ve bu tür ibadetlerde vekâlet vermek fıkhen caiz kabul edilmişti. Peki, kurban vekaleti nasıl verilir, nasıl alınır? Kurban vekaleti ne zaman verilir, kimlere verilir? Detaylar...

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kurban vekâleti, kişinin kurban ibadetini yerine getirmesi için başka bir kişiyi veya kurumu yetkilendirmesi anlamına gelir. Bu yetkilendirme, İslam hukukunda “vekâlet akdi” olarak değerlendirilir ve geçerli olabilmesi için açık bir niyet ve irade beyanı yeterlidir.

Vekâlet verme işlemi sözlü olarak yapılabileceği gibi yazılı şekilde de gerçekleştirilebilir. Günümüzde teknolojik imkânların gelişmesiyle birlikte telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları üzerinden de kurban vekâleti verilebilmektedir. Önemli olan husus, vekâlet veren kişinin niyetinin açık olması ve kurbanın kendi adına kesileceğinin belirlenmesidir.

Vekâlet sürecinde kişi, kurbanını kesmesi için bir kişi, kurum veya organizasyonu yetkilendirir. Bu yetkilendirme sırasında kurbanın türü, kesim şekli ve dağıtım usulü de belirlenebilir. Vekil tayin edilen kişi ya da kurum ise bu görevi İslami usullere uygun şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.

Nitekim Hz. Ali (r.a.)’den rivayet edilen bir hadiste, Resûlullah’ın (s.a.s.) kurban kesimi esnasında görevlerin düzenli şekilde yapılmasını emrettiği ve kasap ücretinin kurban etinden karşılanmasını yasakladığı bildirilmiştir (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19). Bu rivayet, kurban ibadetinde vekâlet ve sorumluluk bilincinin önemini ortaya koymaktadır.

KURBAN VEKALETİ NASIL ALINIR?

Kurban vekâletinin alınması, vekil olacak kişi veya kurumun, kurban sahibi adına kesim işlemini gerçekleştirmeyi kabul etmesiyle başlar. Vekâlet alan taraf, bu sorumluluğu üstlenerek kurbanın kesimi, dağıtımı ve gerekli işlemlerini yerine getirir.

Vekâlet alma sürecinde de sözlü, yazılı veya dijital iletişim araçları kullanılabilir. Özellikle büyük organizasyonlar ve yardım kuruluşları, vekâlet alım işlemlerini internet üzerinden sistemli şekilde yürütmektedir. Bu sayede kişiler, farklı bölgelerde veya ülkelerde kurbanlarının kesilmesini sağlayabilmektedir.

Vekâlet alan kişi veya kurumun en önemli sorumluluğu, verilen görevi eksiksiz ve İslami kurallara uygun şekilde yerine getirmektir. Kurbanın sahibi adına kesilmesi, niyetin doğru şekilde aktarılması ve etlerin usulüne uygun dağıtılması bu sürecin temel aşamalarıdır.

Fıkhi kaynaklarda da belirtildiği üzere, mal ile yapılan ibadetlerde vekâlet mümkündür ve bu uygulama sahih kabul edilir. Burada esas olan, ibadetin Allah rızası için yapılması ve vekilin bu sorumluluğu doğru şekilde yerine getirmesidir.

KURBAN VEKALETİ NE ZAMAN VERİLİR

Kişi, bayramdan önce vekâlet vererek kurbanının bayram günlerinde kesilmesini sağlayabilir. Ayrıca bazı organizasyonlar, vekâletleri önceden toplayarak kesim işlemlerini bayram günleri içinde planlı şekilde gerçekleştirmektedir.

Vekâletin zamanında verilmesi, ibadetin düzenli şekilde yerine getirilmesi açısından önemlidir. Bununla birlikte vekâlet, bayram günleri dışında da alınabilir; ancak kurban kesim işlemi İslami kurallar gereği belirlenen kurban kesim vakti içinde gerçekleştirilir.

Kurban ibadetinde esas olan niyetin Allah için olması ve vekâletin bu niyet doğrultusunda verilmesidir. Bu nedenle zamanlama, ibadetin geçerliliğini etkileyen teknik bir unsur olarak değerlendirilir.

KURBAN VEKALETİ KİMLERE VERİLİR?

Kurban vekâleti, kurban kesme ehliyetine ve bu ibadeti usulüne uygun şekilde yerine getirme kapasitesine sahip kişilere veya kurumlara verilebilir. Bu kişiler genellikle kasaplar, dini kurallara uygun kesim yapan görevliler veya kurban organizasyonu yürüten güvenilir kurumlardır.

Kurban kesme yetkinliğine sahip olmayan bir kişinin bu ibadeti yerine getirmesi mümkün olmadığı için vekâlet sistemi bu noktada devreye girer. Vekâlet, kişinin kurbanını kendi adına kesmesi için bir başkasını yetkilendirmesi anlamına gelir.

Kurban kesimi sırasında kişinin fiziksel olarak orada bulunması şart değildir. Hatta kurban sahibi, telefon, internet veya benzeri iletişim araçlarıyla da vekâlet verebilir. Bu durum günümüzde özellikle yurt içi ve yurt dışı kurban organizasyonlarında yaygın olarak uygulanmaktadır.

Ayrıca kurbanın farklı bir şehirde veya ülkede kesilmesinde de dini açıdan herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Önemli olan, kurbanın sahibinin niyetinin doğru olması ve vekilin bu ibadeti usulüne uygun şekilde yerine getirmesidir.

Bununla birlikte kişinin yaşadığı bölgede ihtiyaç sahibi kimseler bulunuyorsa, kurbanın o bölgede kesilmesi ve dağıtılması daha uygun görülmektedir. Çünkü sosyal dayanışma ve komşuluk hakları İslam’da önemli bir yer tutar.