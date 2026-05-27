Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır? Kurban şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban namazı ne zaman kılır, zorunlu mudur?

Kurban Bayramı’nda ibadetini yerine getiren vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında kurban kesimi sonrasında kılınan namaz yer alıyor. Halk arasında “kurban namazı” ya da “şükür namazı” olarak bilinen bu ibadet, dini kaynaklarda nafile ibadet kapsamında değerlendiriliyor. Özellikle “ Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır?”, “ Kurban namazı kaç rekat?”, “ Kurban şükür namazı nasıl kılınır?” ve “ Kurban namazı ne zaman kılınır?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor.

KURBAN NAMAZI NEDİR?

Kurban namazı, kurban ibadetini yerine getiren kişinin Allah’a şükür amacıyla kıldığı nafile namaz olarak biliniyor. Dini açıdan farz veya vacip kabul edilmeyen bu ibadet, halk arasında “şükür namazı” şeklinde de adlandırılıyor.

KURBAN KESTİKTEN SONRA HANGİ NAMAZ KILINIR?

Kurban kestikten sonra kılınan namaz, yaygın olarak şükür namazı olarak biliniyor. Bu namaz, kişinin kurban ibadetini yerine getirebilmiş olmasına karşılık Allah’a teşekkür amacı taşıyor.

Dini kaynaklarda bu ibadetin farz olduğuna dair bir hüküm bulunmuyor. Bu nedenle kurban kesen kişinin mutlaka bu namazı kılması gerektiği yönünde zorunlu bir durum yer almıyor. Ancak birçok kişi, kurban kesiminin ardından manevi huzur ve şükür amacıyla iki rekat nafile namaz kılmayı tercih ediyor.

KURBAN ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban şükür namazının kılınışı oldukça sade ve kolay şekilde uygulanıyor. Genellikle iki rekat olarak kılınan bu namazda temel namaz ibadetindeki adımlar takip ediliyor.

Niyet

Namaza başlamadan önce şu şekilde niyet ediliyor:

“Ya Rabbi! Rızan için kurban kestim. Kabul eyle. Şükür için bu namazı kılıyorum.”

Birinci Rekat

“Allahu Ekber” diyerek namaza başlanır

Sübhaneke okunur

Fatiha Suresi okunur

Ardından kısa bir sure okunur

Rükû ve secde yapılır

İkinci Rekat

Ayağa kalkılır

Fatiha ve kısa sure okunur

Rükû ve secde yapılır

Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur

Selam verilerek namaz tamamlanır

Namazın ardından dua edilmesi, Allah’a şükredilmesi ve istiğfarda bulunulması tavsiye ediliyor.

KURBAN NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban kesimi sonrası kılınan şükür namazı genellikle iki rekat olarak eda ediliyor. Halk arasında yaygın şekilde uygulanan bu ibadet için belirlenmiş farklı bir rekat sayısı bulunmuyor.

KURBAN NAMAZI NE ZAMAN KILIR?

Kurban şükür namazı için belirlenmiş kesin bir zaman şartı bulunmuyor. Kurban kesiminin hemen ardından uygun bir vakitte kılınabileceği gibi aynı gün içerisinde veya ertesi gün de eda edilebiliyor.

Ancak İslam alimleri, namazın mekruh vakitlerde kılınmamasını tavsiye ediyor. Özellikle:

Güneş doğarken

Öğle vaktine yakın zaman diliminde

Güneş batarken

Nafile namaz kılınmasının uygun olmadığı belirtiliyor. Bu vakitlerin dışında kişi uygun gördüğü bir zamanda şükür namazını kılabiliyor.

KURBAN NAMAZI KILMAK ZORUNLU MUDUR?

Kurban namazı kılmak dini açıdan zorunlu kabul edilmiyor. Bu ibadet farz veya vacip kapsamında değerlendirilmiyor. İslam alimlerinin açıklamalarına göre kurban kesiminden sonra kılınan namaz, tamamen nafile ibadet niteliği taşıyor.