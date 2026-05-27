Kurban kesimi ne zaman biter? Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

Kurban ibadeti, İslam dünyasında hem dini hem de sosyal boyutları olan önemli bir ibadettir. Her yıl Kurban Bayramı günlerinde yerine getirilen bu ibadet, belirli zaman aralıkları içerisinde geçerli sayılır ve fıkhi mezheplerin yorumlarına göre kesim süresi değişiklik gösterebilir. Özellikle “kurban kesimi ne zaman biter?” ve “bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?” soruları, her bayram döneminde en çok araştırılan başlıklar arasında yer almaktadır.

KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BİTER?

Hanefî mezhebine göre kurban kesim süresi, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü akşamına kadar devam eder. Bu görüş, klasik fıkıh kaynaklarında da yer almakta olup İslam hukukunda yaygın kabul gören yorumlardan biridir. Nitekim Merğînânî’nin “el-Hidâye” adlı eserinde de bu süre sınırı açık şekilde ifade edilmektedir (Merğînânî, el-Hidâye, 4/357).

Bu süre içerisinde kurbanlar hem gündüz hem de gece kesilebilir. Ancak dini kaynaklarda ve uygulama geleneğinde gündüz vakitlerinde kesim yapılması daha uygun ve daha faziletli kabul edilmektedir. Bunun sebebi ise hem ibadetin daha düzenli yerine getirilmesi hem de sosyal paylaşımın daha sağlıklı sağlanabilmesidir.

BAYRAMIN 3. VE 4. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban kesim günlerinin sınırı, mezheplere göre farklı yorumlanmaktadır ve bu durum özellikle bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde yoğun şekilde sorgulanmaktadır.

Hanefî mezhebine göre kurban kesimi, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü akşamına kadar devam eder. Bu nedenle üçüncü gün içerisinde, gün batımına kadar kurban kesimi yapılabilir. Ancak üçüncü günün bitimiyle birlikte kurban kesim süresi sona ermiş olur. Bu görüş, İslam hukukunda en yaygın uygulamalardan biridir ve Müslüman toplumların büyük bir bölümünde bu sınır esas alınmaktadır.

Şâfiî mezhebine göre ise kurban kesim süresi biraz daha geniş tutulmuştur. Bu görüşe göre kurbanlar, bayramın dördüncü günü gün batımına kadar kesilebilir. Böylece kurban ibadetinin süresi, Hanefî mezhebine kıyasla bir gün daha uzun kabul edilmektedir.