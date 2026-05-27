Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban keserken nasıl niyet edilir?

Kurban ibadeti, İslam’da Allah’a yakınlaşmanın ve teslimiyetin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu ibadetin yerine getirilmesinde yalnızca fiziksel bir kesim işlemi değil, aynı zamanda manevi bir hazırlık ve niyet süreci de bulunmaktadır. Peki, Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban keserken nasıl niyet edilir? Detaylar haberimizde.

KURBAN KESERKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Kurban kesimi sırasında en temel uygulama besmele çekmektir. “Bismillahi Allahü ekber” ifadesi, kurban ibadetinin en yaygın ve sahih uygulamalarından biri olarak kaynaklarda yer almaktadır.

Bunun yanında bazı dini kaynaklarda Kur’an-ı Kerim’den belirli ayetlerin okunması da tavsiye edilmektedir. Özellikle En’âm Suresi içerisinde yer alan bazı ayetler bu bağlamda öne çıkar:

“Ben hanîf olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim” anlamına gelen En’âm Suresi 79. ayet

“Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir” anlamına gelen En’âm Suresi 162. ayet

Bu ayetlerin okunması, ibadetin Allah’a yöneliş ve teslimiyet boyutunu ifade eden önemli bir dini uygulama olarak değerlendirilir.

KURBAN KESERKEN NASIL NİYET EDİLİR?

İslam alimlerine göre kurban ibadetinde niyetin samimiyeti büyük önem taşır. Niyet, kalben Allah rızasını amaçlamakla başlar ve ibadetin geçerliliğinde temel bir unsur olarak kabul edilir.

Kurban kesimi sırasında niyet genellikle şu şekilde dile getirilmektedir:

“Niyet ettim Allah rızası için kurban kesmeye.”

Bu ifade, ibadetin yalnızca Allah rızası için yapıldığını açıkça ortaya koyar. Uzmanlar, niyetin içten ve samimi bir şekilde yapılmasının ibadetin ruhuna uygun olduğunu belirtmektedir.

Dilara Yıldız
