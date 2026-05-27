Kurban ibadeti, İslam dininde hem bireysel kulluk hem de toplumsal dayanışma açısından önemli bir yere sahiptir. Kurban etinin nasıl paylaşılacağı, kimlere verileceği ve hangi oranlarda dağıtılacağı ise özellikle her Kurban Bayramı döneminde en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, kurban eti kaç kişiye pay edilir? Kurbanın ne kadarı dağıtılmalı, kaçta kaçı dağıtılır? Detaylar haberimizde.

KURBAN ETİ KAÇ KİŞİYE PAY EDİLİR?

Kurban etinin kaç kişiye pay edileceği konusunda İslam’da zorunlu bir sayı veya kesin bir kişi sınırı bulunmamaktadır. Esas olan, etin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve paylaşımın adaletli bir şekilde yapılmasıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre kurban eti genellikle üç temel gruba ayrılarak dağıtılır:

Kurbanı kesen kişinin kendi ailesi ve ev halkı

Akraba, komşu ve dost çevresi

Fakir ve ihtiyaç sahibi kişiler

Bu çerçevede kişi sayısı, tamamen kurban sahibinin imkânına ve çevresindeki ihtiyaç durumuna göre değişiklik gösterebilir. Yani İslam’da belirlenmiş sabit bir “şu kadar kişiye verilir” kuralı yoktur. Ancak temel amaç, mümkün olduğunca çok kişiye paylaşım yaparak sosyal dayanışmayı güçlendirmektir.

KURBANIN KAÇTA KAÇI DAĞITILIR?

Kurban etinin oranlara göre nasıl dağıtılacağı, İslam âlimlerinin üzerinde en çok durduğu konulardan biridir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) uygulamalarından hareketle en yaygın görüş, kurban etinin üç eşit parçaya bölünmesidir.

Bu dağılım şu şekilde ifade edilir:

Bir bölümü ev halkına ayrılır

Bir bölümü akraba, komşu ve misafirlere ikram edilir

Bir bölümü ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılır

Bu yöntem farz veya vacip bir hüküm değil, sünnete uygun bir tavsiye niteliği taşır. Ancak İslam âlimleri tarafından en dengeli ve faziletli yöntem olarak kabul edilmiştir.