Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ayın kaçında?

Dini bayramlar arasında önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ibadet, paylaşma ve dayanışma duyguları içinde karşılanmaktadır. 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda netleşmiştir. Vatandaşlar ise özellikle “Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?”, “Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?” ve “Bayrama kaç gün kaldı?” gibi sorulara yanıt aramaktadır.

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

2026 yılı itibarıyla Kurban Bayramı’nın 1. günü 27 Mayıs 2026 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Bugünün tarihi olan 29 Nisan 2026 baz alındığında, Kurban Bayramı’na tam olarak 28 gün kalmıştır.

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi dini günler takvimine göre 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde belirlenmiştir:

2026 yılında Kurban Bayramı’nın 1. günü 27 Mayıs 2026 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Bayram, toplamda dört gün sürmekte ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona ermektedir.

Bayram öncesinde idrak edilen Arife Günü ise 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk gelmektedir. Arife günü, resmi olarak yarım gün tatil olarak kabul edilmekte ve bayram hazırlıklarının yoğunlaştığı önemli bir gün olarak değerlendirilmektedir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

Bu takvime göre Kurban Bayramı, hafta içine denk gelen başlangıcıyla birlikte hafta sonuna kadar devam eden bir süreçte idrak edilecektir.