Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca Müslümanın en çok araştırdığı ibadetlerden biri de teşrik tekbirleri oluyor. Özellikle bayram günlerinde farz namazların ardından getirilen bu tekbirlerin başlangıç ve bitiş vakti, nasıl okunacağı ve hangi namazlardan sonra getirileceği sıkça merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nasıl getirilir, kaç kere getirilir? Teşrik tekbiri namazda ne zaman getirilir? Detaylar haberimizde.

KURBAN BAYRAMI TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı arefesinde sabah namazıyla birlikte başlıyor. Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre tekbirlerin başlangıç vakti, zilhicce ayının 9. günü olan arefe sabahı sabah namazının hemen ardından kabul ediliyor.

Bu uygulama, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) rivayet edilen hadisler temel alınarak şekillenmiştir. Rivayetlere göre Resûlullah’ın, arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların ardından teşrik tekbirleri getirdiği aktarılmaktadır.

Teşrik tekbirleri şu vakte kadar devam eder:

Arefe günü sabah namazı

Kurban Bayramı’nın 1. günü

Kurban Bayramı’nın 2. günü

Kurban Bayramı’nın 3. günü

Kurban Bayramı’nın 4. günü ikindi namazı

Böylece toplamda 23 vakit farz namazın ardından teşrik tekbiri getirilmiş olur.

Hanefi mezhebine göre kadın ve erkek her Müslümanın bu tekbirleri getirmesi vacip kabul edilmektedir. Şafii mezhebinde ise teşrik tekbirleri sünnet olarak değerlendirilmektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri, farz namazların ardından bir kez okunarak yerine getirilmektedir. Hanefi mezhebinde yaygın kabul gören teşrik tekbiri şu şekildedir:

“Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd.”

Türkçe anlamı ise şöyledir:

“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur.”

Hanefi mezhebinde Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed’in görüşlerine göre tercih edilen teşrik tekbiri lafzı da aynı şekilde okunmaktadır:

“Allahüekber Allahüekber lâ ilâhe illallahü vallahü ekber Allahüekber ve lillâhi’l-hamd”

Şafii mezhebinde ise teşrik tekbirlerine ek ifadeler getirildiği belirtilmektedir. Şafii uygulamasında şu ifadeler de okunabilmektedir:

“Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber Allahüekber ve lillâhi’l-hamd; Allahüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânallahi bükraten ve asîlâ”

Bunun yanında şu ibarelerin de eklenebildiği aktarılmaktadır:

“Lâ ilâhe illallahü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallahü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber”

TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ KERE GETİRİLİR?

Teşrik tekbirleri, arefe günü sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden süreçte toplam 23 vakit farz namazın ardından getirilmektedir.

Bu nedenle teşrik tekbirinin toplam uygulanış sayısı 23 vakit olarak ifade edilmektedir. Her farz namazın ardından bir kez okunması yeterli kabul edilmektedir.

Tekbirlerin getirildiği namaz vakitleri şunlardır:

Sabah namazı

Öğle namazı

İkindi namazı

Akşam namazı

Yatsı namazı

Arefe günü sabah namazıyla başlayan uygulama, Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ikindi namazıyla sona ermektedir.

Fıkıh kaynaklarında yer alan bilgilere göre teşrik günleri içerisinde kazaya kalan namazlar aynı günler içinde kaza edildiğinde teşrik tekbiri de getirilmektedir. Ancak teşrik günleri geçtikten sonra kaza edilen namazlarla birlikte teşrik tekbiri okunmamaktadır.

TEŞRİK TEKBİRİ NAMAZDA NE ZAMAN GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri, farz namazların hemen ardından getirilmektedir. Hanefi mezhebine göre selam verildikten sonra teşrik tekbiri okunur. Bu uygulama kadın ve erkek tüm Müslümanlar için geçerli kabul edilmektedir.

Teşrik tekbirleri yalnızca farz namazlardan sonra getirilmektedir. Nafile namazların ardından teşrik tekbiri okunmamaktadır.

İslam alimlerinin aktardığı rivayetlere göre uygulama şu şekilde yapılır:

Farz namaz tamamlanır.

Selam verilir.

Hemen ardından teşrik tekbiri okunur.

Daha sonra tesbihat ve dualara geçilir.

Kaynaklarda, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler yer almaktadır. Bu rivayetler Beyhakî’nin es-Sünenü’l-kübrâ ve Dârekutnî’nin es-Sünen adlı eserlerinde aktarılmaktadır.

Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre teşrik tekbirleri vacip kabul edilirken, Şafii mezhebinde sünnet olarak değerlendirilmektedir.