KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU EKRANI: Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, nasıl başvurulur?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre 2026 yılı personel alım süreci için başvuru takvimi kesinleşmiştir. Kamuda kariyer hedefleyen binlerce aday için önemli bir istihdam fırsatı sunan ilana göre toplam 569 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, nasıl başvurulur? Detaylar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

Bakanlık personel alımı için başvurular:

Başlangıç: 15 Haziran 2026

Bitiş: 29 Haziran 2026 (23:59)

Bu tarihler dışında yapılacak başvurular sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Süreç tamamen elektronik ortamda ilerleyeceğinden posta veya şahsen başvuru seçeneği bulunmamaktadır.

KARIYER KAPISI ÜZERİNDEN BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar başvurularını e-Devlet entegrasyonu ile çalışan Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden gerçekleştirecektir. Sistem üzerinden yapılan başvurular anlık olarak değerlendirme sürecine dahil edilmektedir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekmektedir. Bu kapsamda temel şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Kasten işlenen suçlardan dolayı belirli sürelerle hapis cezası almamış olmak

Askerlik ile ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için)

Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak

KPSS VE ÖZEL ŞARTLAR DETAYI

Adayların ilgili pozisyonlara göre KPSS (B) grubu puanına sahip olması gerekmektedir. Bazı kadrolarda yalnızca puan üstünlüğüne göre atama yapılırken bazı pozisyonlarda sözlü sınav uygulanacaktır.

Ayrıca bazı kadrolar için:

Bölüm mezuniyeti şartı

Sertifika zorunluluğu

Mesleki deneyim kriterleri

gibi özel şartlar da aranabilmektedir.

MÜLAKATSIZ VE MÜLAKATLI KADRO AYRIMI

İlan kapsamında iki farklı istihdam modeli uygulanmaktadır:

502 kadro için doğrudan KPSS puanı ile mülakatsız atama

67 kadro için sözlü sınav ile değerlendirme

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞTA OLACAK?

Bakanlığın 2026 yılı personel planlamasında en geniş kontenjan destek ve idari hizmet alanlarına ayrılmıştır. Özellikle büro personeli, temizlik görevlisi ve güvenlik kadroları dikkat çekmektedir.

Büro Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi

Boyacı ve Yalıtımcı

TEKNİK VE UZMANLIK KADROLARI

Kültürel miras ve teknik hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla uzmanlık gerektiren alanlarda da alım yapılacaktır.

Bu kapsamda yer alan branşlar:

Arkeolog

Müze Araştırmacısı

Mimar

Mühendis

Tekniker

Teknisyen

KADRO DAĞILIMI VE TOPLAM SAYI

Toplam 569 personel alımı şu şekilde planlanmıştır:

502 mülakatsız kadro

67 sözlü sınavlı kadro

Bu dağılım, hem saha hem de uzmanlık alanlarında dengeli bir personel yapısı oluşturmayı hedeflemektedir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci yalnızca online sistem üzerinden yürütülecektir. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Adaylar başvurularını şu adımlarla tamamlayacaktır:

e-Devlet sistemine giriş yapılır

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformuna erişilir

İlgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanı seçilir

Kişisel ve eğitim bilgileri sisteme girilir

Uygun pozisyona başvuru tamamlanır

BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eksik veya hatalı bilgi girilmemelidir

KPSS puanı sistem üzerinden otomatik çekilmektedir

Her aday yalnızca şartlarını sağladığı kadrolara başvuru yapabilmektedir

Son başvuru tarihinden sonra sistem kapanmaktadır

DEĞERLENDİRME VE ATAMA SÜRECİ

Mülakatsız kadrolarda atamalar doğrudan KPSS puan sıralamasına göre yapılacaktır. Sözlü sınavlı kadrolarda ise adaylar KPSS sıralamasına göre sınava çağrılacak ve nihai başarı sıralaması oluşturulacaktır.