KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU EKRANI: Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, nasıl başvurulur?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı personel alım süreciyle birlikte kamu istihdamında önemli bir adım daha atarak toplam 569 sözleşmeli personel için başvuru sürecini başlattı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, nasıl başvurulur? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel başvuru ekranı (Kariyer Kapısı) haberimizde.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre 2026 yılı personel alım süreci için başvuru takvimi kesinleşmiştir. Kamuda kariyer hedefleyen binlerce aday için önemli bir istihdam fırsatı sunan ilana göre toplam 569 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, nasıl başvurulur? Detaylar...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
Bakanlık personel alımı için başvurular:
Başlangıç: 15 Haziran 2026
Bitiş: 29 Haziran 2026 (23:59)
Bu tarihler dışında yapılacak başvurular sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Süreç tamamen elektronik ortamda ilerleyeceğinden posta veya şahsen başvuru seçeneği bulunmamaktadır.
KARIYER KAPISI ÜZERİNDEN BAŞVURU SÜRECİ
Adaylar başvurularını e-Devlet entegrasyonu ile çalışan Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden gerçekleştirecektir. Sistem üzerinden yapılan başvurular anlık olarak değerlendirme sürecine dahil edilmektedir.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekmektedir. Bu kapsamda temel şartlar şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Kasten işlenen suçlardan dolayı belirli sürelerle hapis cezası almamış olmak
Askerlik ile ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için)
Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak
KPSS VE ÖZEL ŞARTLAR DETAYI
Adayların ilgili pozisyonlara göre KPSS (B) grubu puanına sahip olması gerekmektedir. Bazı kadrolarda yalnızca puan üstünlüğüne göre atama yapılırken bazı pozisyonlarda sözlü sınav uygulanacaktır.
Ayrıca bazı kadrolar için:
Bölüm mezuniyeti şartı
Sertifika zorunluluğu
Mesleki deneyim kriterleri
gibi özel şartlar da aranabilmektedir.
MÜLAKATSIZ VE MÜLAKATLI KADRO AYRIMI
İlan kapsamında iki farklı istihdam modeli uygulanmaktadır:
502 kadro için doğrudan KPSS puanı ile mülakatsız atama
67 kadro için sözlü sınav ile değerlendirme
KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞTA OLACAK?
Bakanlığın 2026 yılı personel planlamasında en geniş kontenjan destek ve idari hizmet alanlarına ayrılmıştır. Özellikle büro personeli, temizlik görevlisi ve güvenlik kadroları dikkat çekmektedir.
Büro Personeli
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Temizlik Görevlisi
Boyacı ve Yalıtımcı
TEKNİK VE UZMANLIK KADROLARI
Kültürel miras ve teknik hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla uzmanlık gerektiren alanlarda da alım yapılacaktır.
Bu kapsamda yer alan branşlar:
Arkeolog
Müze Araştırmacısı
Mimar
Mühendis
Tekniker
Teknisyen
KADRO DAĞILIMI VE TOPLAM SAYI
Toplam 569 personel alımı şu şekilde planlanmıştır:
502 mülakatsız kadro
67 sözlü sınavlı kadro
Bu dağılım, hem saha hem de uzmanlık alanlarında dengeli bir personel yapısı oluşturmayı hedeflemektedir.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru süreci yalnızca online sistem üzerinden yürütülecektir. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Adaylar başvurularını şu adımlarla tamamlayacaktır:
e-Devlet sistemine giriş yapılır
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformuna erişilir
İlgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanı seçilir
Kişisel ve eğitim bilgileri sisteme girilir
Uygun pozisyona başvuru tamamlanır
BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Eksik veya hatalı bilgi girilmemelidir
KPSS puanı sistem üzerinden otomatik çekilmektedir
Her aday yalnızca şartlarını sağladığı kadrolara başvuru yapabilmektedir
Son başvuru tarihinden sonra sistem kapanmaktadır
DEĞERLENDİRME VE ATAMA SÜRECİ
Mülakatsız kadrolarda atamalar doğrudan KPSS puan sıralamasına göre yapılacaktır. Sözlü sınavlı kadrolarda ise adaylar KPSS sıralamasına göre sınava çağrılacak ve nihai başarı sıralaması oluşturulacaktır.