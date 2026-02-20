Türkiye'de kamu yönetiminde dikkat çeken isimlerden biri olan Kübra Güran Yiğitbaşı, yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görev değişiklikleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcıları değişti. Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam'ın yerine Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı atandı. Peki, Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimzide.

YENİ İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kübra Güran Yiğitbaşı, çocukluk yıllarını babasının kaymakamlık görevi nedeniyle Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde geçirdi. Bu süreç, onun erken yaşlardan itibaren farklı sosyo-kültürel çevreleri tanımasına imkân sağladı.

Eğitim hayatı, babasının İçişleri Bakanlığı'nda idari göreve atanmasıyla birlikte Ankara'da devam etti. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamladı.

Akademik kariyerini yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla sürdürdü. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans derecesi aldı. 2012 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamladı.

Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine, aynı fakültede Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent olarak devam etti. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler verdi.

İdari görevler kapsamında; dekan yardımcılığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, fakülte kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı ve kurumsal iletişim koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

2016 yılında "Kalplerin Direnişi" isimli 15 Temmuz temalı belgeseli Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi ve TRT Belgesel'de yayınlandı. 2018'de "Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım" adlı kitabı yayımlandı. "Dijital Çağda E-beveynlik" isimli programı ise 13 bölüm halinde TRT'de izleyiciyle buluştu.

2019 yılı Ağustos ayında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliğine atandı. 2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu görev süresince kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması, şiddetle mücadele ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalarda yer aldı. Ayrıca aile eğitim programları ile yurt içi ve yurt dışındaki aile güçlendirme faaliyetlerinin koordinasyonunu yürüttü.

12 Mayıs 2022 tarihli kararname ile Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu. Son kararnameyle İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KAÇ YAŞINDA?

Kübra Güran Yiğitbaşı, 1979 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Akademik kariyerini ve kamu görevlerini genç yaşlardan itibaren sürdüren Yiğitbaşı, hem üniversite yönetiminde hem de kamu idaresinde çeşitli sorumluluklar üstlenmiştir.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI NERELİ?

Kübra Güran Yiğitbaşı, Ankara doğumludur. Çocukluk ve ilk öğrenim yılları ise babasının kaymakamlık görevi nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde geçmiştir. Eğitim hayatının ilerleyen dönemleri Ankara'da sürmüştür.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Kübra Güran Yiğitbaşı evlidir ve üç çocuk annesidir. Kamuya açık biyografik bilgilerde eşinin kimliğine ilişkin detay paylaşılmamaktadır.