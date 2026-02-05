Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan'ı aldattı mı? Kubilay Aka'nın Hafsanur Sancaktutan'ı aldattığı iddiaları doğru mu?

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın ilişkisiyle ilgili son günlerde ortaya atılan "aldatma" söylentileri, magazin gündeminde tartışma yarattı. Sosyal medyada dolaşan iddialar, çiftin özel hayatıyla ilgili merakları artırırken, gerçeklerin ne olduğu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Bu iddialar doğru mu, yoksa sadece söylenti mi? Detaylar haberin devamında…

KUBİLAY AKA HAFSANUR SANCAKTUTAN'I ALDATTI MI?

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan arasındaki ilişkiyle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar ve söylentiler, özellikle takipçiler arasında merak uyandırdı. Ancak şu ana kadar güvenilir kaynaklardan veya çiftin kendisinden aldatma iddiasını doğrulayan bir açıklama gelmiş değil.

KUBİLAY AKA İLE HAFSANUR SANCAKTUTAN AYRILDI MI?

Son dönemde Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan hakkında çıkan ayrılık iddiaları magazin gündeminde konuşuluyor. Çiftin sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğrafları kaldırması ve Aka'nın paylaştığı manidar şarkı, söylentileri güçlendirdi. Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, bu durum bir ihanetten kaynaklanmıyor; ilişkilerde zaman zaman yaşanan anlaşmazlıklar söz konusu. Resmî bir ayrılık kararı bulunmuyor ve Aka'nın ilişkiyi toparlamak için adım attığı, Sancaktutan'ın ise henüz yanıt vermediği aktarılıyor.

KUBİLAY AKA İLE HAFSANUR SANCAKTUTAN NEDEN AYRILDI?

İddialara göre, çiftin aralarındaki küçük anlaşmazlıklar ve sosyal medyadaki mesafeler, ayrılık söylentilerini ortaya çıkardı. Ancak yakın kaynaklar, bunun kalıcı bir sorun veya ihanet olmadığını belirtiyor. Şu an için resmi bir ayrılık söz konusu değil ve her iki tarafın da ilişkiyi değerlendirmeye devam ettiği ifade ediliyor.

KUBİLAY AKA KİMDİR?

12 Nisan 1995 İstanbul doğumlu Kubilay Aka, oyunculuk kariyerine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra adım atmıştır. Vatanım Sensin, Çukur, Aşk 101, Cam Tavanlar, Oğlum ve İnci Taneleri gibi televizyon projelerinde rol almış, sinema filmlerinde de yer almıştır. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmektedir.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

20 Mart 2000 İstanbul doğumlu Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşta tiyatro ve oyunculukla ilgilenmeye başlamıştır. Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman, Ya Çok Seversen, Siyah Kalp ve Kıskanmak dizilerinde önemli roller üstlenmiş olan Sancaktutan, genç yaşına rağmen geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmektedir ve sosyal medyada da dikkat çeken paylaşımlarıyla biliniyor.