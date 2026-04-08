Kredi kartı ve vergi borcu yapılandırması, özellikle finansal zorluk yaşayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. BDDK’nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) düzenlediği bu yapılandırma, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinde vade seçeneklerini genişleterek borçların daha kolay ödenmesini sağlıyor. Peki, kredi kartı ve vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır? BDDK vergi borcu yapılandırma son tarih ne zaman? Detaylar...

KREDİ KARTI VE VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Yapılandırmadan yararlanabilmek için öncelikle sahip olunan borcun durumunun belirlenmesi gerekiyor. Son ödeme tarihinde dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması, yapılandırma için ön koşuldur. Ayrıca, 29 Ocak 2026 tarihinden önce kullandırılmış ve anapara veya faiz ödemeleri otuz günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri de yapılandırma kapsamına giriyor.

Yapılandırma süreci, başvuruların ilgili bankalara veya kredi sağlayıcılara iletilmesiyle başlıyor. Başvuru sırasında borcun vadesi ve ödeme planı belirleniyor. Tüketiciler, kendi ödeme imkanlarına göre 48 aya kadar vade seçeneği ile borçlarını yapılandırabiliyor.

KİMLER YAPILANDIRMADAN YARARLANABİLİR?

Yapılandırmadan yararlanabilecek kişiler, aşağıdaki kriterleri taşımalıdır:

Bireysel kredi kartlarının son ödeme tarihinde borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş olanlar.

29 Ocak 2026’dan önce kullandırılmış ve bu tarihte anapara veya faiz ödemeleri 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerine sahip olan vatandaşlar (kredili mevduat hesapları dahil).

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, BDDK’nın belirlediği kurallar çerçevesinde borçlarını yeniden yapılandırabilir ve daha uygun ödeme planlarıyla borçlarını kapatma imkanı elde ederler.

BDDK VERGİ BORCU YAPILANDIRMA SON TARİH NE ZAMAN?

BDDK, yapılandırma başvuruları için 3 aylık bir süre belirlemiştir. Bu süre 29 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?

Yapılandırmada dikkat edilmesi gereken başlıca şartlar şunlardır:

Vade Seçenekleri: Yapılandırma süresi en fazla 48 aya kadar çıkartılmıştır. Tüketiciler daha kısa vadeler seçerek faiz ödemelerini minimize edebilirler.

Faiz Oranı: Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre uygulanacak akdi faiz oranı, ilan edilen aylık referans oranını aşamaz ve bu oran %3,11 olarak belirlenmiştir.

Ödeme Esnekliği: Tüketiciler, kendi ödeme gücüne göre vade planını belirleyebilirler.

Bu şartlar, borçlulara hem finansal rahatlama hem de borçlarını planlı bir şekilde kapatma fırsatı sunuyor.

ÖDEMELER HANGİ YÖNTEM İLE YAPILACAK?

Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasında ödemeler, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenerek yapılacaktır.

Öne çıkan detaylar:

Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun %50’si ödeninceye kadar, bankalar kart limitini artırmayacak.

Yapılandırma sırasında taksitler, otomatik ödeme talimatıyla veya bankanın sunduğu diğer ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilebilecek.

Bu yöntem, borçluların ödeme disiplinini korurken, bankaların risk yönetimini de kolaylaştırıyor.

KREDİ KARTI TEKRAR KULLANILABİLECEK Mİ?

Yapılandırmadaki kredi kartı, limit dahilinde kullanılmaya devam edebilecek.

Önemli noktalar:

Kart limiti, yapılandırma süresince kullanılabilir.

Yapılandırma tutarı kart limitini aşarsa, limit aşımı olarak değerlendirilmez.

Bu sayede kullanıcılar, hem borçlarını yapılandırabilir hem de günlük finansal ihtiyaçlarını karşılayabilir.