Kredi kartı limitleri düşecek mi, Kredi kartı limitleri neden değişiyor?

Son günlerde bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler kredi kartı sahiplerini tedirgin etti. Kredi kartı limitlerinin düşürülüp düşürülmeyeceği merak konusu olurken, "Kredi kartı limitleri neden değişiyor?" sorusu da arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasına girdi. Limit güncellemelerinin arkasında ise gelir durumu, harcama alışkanlıkları ve yeni finansal düzenlemeler bulunuyor.

BANKALARA 3 AY EK SÜRE TANINDI

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren limit düzenlemesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesi için bankalara tanınan süreyi 3 ay daha uzattı. Böylece pazartesi günü devreye girmesi beklenen limit güncellemesi Nisan ayının sonuna ertelendi. Yeni düzenleme, milyonlarca kart sahibinin harcama alışkanlıklarını ve kullanılabilir limitlerini doğrudan etkileyecek.

BDDK'nın daha önce bankalara verdiği süre önümüzdeki hafta dolacaktı. Ancak Kurul, sistemsel ve operasyonel eksikliklerin giderilmesi amacıyla bankalara 3 aylık ek süre tanıdı. Bu süre içinde bankaların, kredi kartı limitlerinin doğru şekilde hesaplanabilmesi için altyapılarını yenilemeleri ve tüm süreçleri eksiksiz hale getirmeleri istendi.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI LİMİTİ ETKİLEMEYECEK

BDDK'nın bankalara ilettiği yazıda, eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı toplam limitinden düşülmemesi gerektiği vurgulandı. Bu harcamalar limit azaltımı hesabına dahil edilmeyecek. Diğer tüm harcamalar ise yeni limit hesaplamasında dikkate alınacak.

TÜM KREDİ KARTLARININ TOPLAM LİMİTİ ESAS ALINACAK

Yeni uygulamada en dikkat çeken nokta, bir kişiye ait tüm kredi kartlarının toplam limitinin esas alınması olacak. Farklı bankalardan alınan kartların limitleri tek tek değil, toplam olarak değerlendirilecek. Toplam limit 400 bin liranın üzerindeyse, limit azaltımı gündeme gelecek.

400 BİN LİRA VE ALTI LİMİTLER KORUNACAK

Toplam kredi kartı limiti 400 bin lira ve altında olan kart sahiplerinin limitlerinde herhangi bir düşüş yaşanmayacak. Ancak toplam limit bu tutarın üzerine çıktığında, limitlerin azaltılması ihtimali ortaya çıkacak. Bu sınır, tüm bankalardaki kartların toplamı üzerinden hesaplanacak.

LİMİT DÜŞERSE YÜKSELTME HAKKI DEVAM EDİYOR

Limit azaltımı sonrası toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın altına düşen kart sahipleri, Nisan ayı sonrasında yeniden 400 bin liraya kadar limit artışı talep edebilecek. Bu talepte bulunulurken gelir belgesi istenmeyecek. Ancak 400 bin liranın üzerindeki taleplerde resmi gelir belgeleri zorunlu olacak.

400 BİN LİRA ÜSTÜ LİMİTLERDE YENİ HESAPLAMA

Toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın üzerinde olan kullanıcılar için limitler, 2025 yılı boyunca yapılan harcamalara göre yeniden hesaplanacak. Kullanılmayan limitin belirli bir kısmı düşülerek yeni limit belirlenecek. Bu kapsamda yüksek limitli kartlarda ciddi düşüşler yaşanabilecek.

YENİ KREDİ KARTI LİMİTLERİ NASIL BELİRLENECEK?

Yeni sistemde kredi kartı limitleri, yıl içindeki en düşük kullanılabilir limit ve toplam harcama ortalaması dikkate alınarak belirlenecek. Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olan kartlarda ise kullanılabilir limitin belirli bir oranı üzerinden ek azaltım yapılacak.

2026'DA YENİ KART BAŞVURULARI İÇİN KURALLAR DEĞİŞİYOR

Yeni kredi kartı başvurularında daha katı kurallar uygulanacak. İlk yıl kredi kartı limiti, kart sahibinin net gelirinin en fazla iki katı olacak. İkinci yıldan itibaren ise bu limit en fazla dört katına çıkarılabilecek.

GELİR BELGESİ ZORUNLULUĞU GENİŞLİYOR

BDDK, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesini istedi. Bankalar, müşterilerin net gelir durumu, kredi notu ve mevcut borçlarına göre limit belirlemeye devam edecek.