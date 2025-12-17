Kral Kupası maçları hangi kanalda, İspanya Kral Kupası nerede yayınlanıyor (Copa del Rey)?

Kral Kupası maçları hangi kanalda, İspanya Kral Kupası nerede yayınlanıyor sorusu futbol severler tarafından merak ediliyor. İspanya'nın en prestijli futbol turnuvalarından biri olan Kral Kupası'nın yayın hakları hangi kanalda olduğu büyük bir merak konusu. Kral Kupası maçları hangi kanalda, İspanya Kral Kupası nerede yayınlanıyor?

İSPANYA KRAL KUPASI (COPA DEL REY) NEDİR?

• Kuruluş: 1903

• Düzenleyen: İspanya Futbol Federasyonu (RFEF)

• Format: Eleme usulü (tek maç, bazı turlarda çift maç)

• Katılan Takımlar:

LaLiga (1. Lig)

Segunda Division (2. Lig)

Alt liglerden seçilen takımlar

Final genellikle tarafsız bir sahada oynanır. Kupayı kazanan takım:

• UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eder

• İspanya Süper Kupası'nda oynar

En Çok Kazanan Takımlar

Tarihte Kral Kupası'nı en çok kazanan kulüpler:

1. Barcelona – 31 kez

2. Athletic Bilbao – 24 kez

3. Real Madrid – 20 kez

4. Atletico Madrid – 10 kez

5. Valencia – 8 kez

Son Dönem Kazananlar

• 2020–21: Barcelona

• 2021–22: Real Betis

• 2022–23: Real Madrid

• 2023–24: Athletic Bilbao

• Turnuva adını İspanya Kralı'ndan alır

• Finalde en sık karşılaşılan eşleşmelerden biri Barcelona – Athletic Bilbao'dur

• Alt lig takımlarının büyük takımları elemesi sık görülen bir durumdur

İSPANYA KRAL KUPASI NEREDE YAYINLANIYOR?

İspanya Kral Kupası maçlarının Türkiye yayıncısı bulunmuyor.