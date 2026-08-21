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KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA 2026: KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA 2026: KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
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2026 KPSS Lisans sınavına kısa süre kala adayların gözü sınav giriş yerleri ve belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

2026 KPSS Lisans sınavına hazırlanan adayların gündeminde sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki,  KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Detaylar...

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Lisans sınav yerleri henüz ÖSYM tarafından resmi olarak ilan edilmedi. ÖSYM'nin resmi sınav takviminde 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sınav tarihi 6 Eylül 2026 olarak yer alıyor.

Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine erişebilecek. Bu nedenle adayların ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin henüz açıklanmadığı görülüyor. 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde sınav giriş belgelerinin Ağustos ayının son haftasında, 24-28 Ağustos tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.

ÖSYM'nin resmi takviminde 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav tarihi 6 Eylül 2026, sınav sonuç tarihi ise 7 Ekim 2026 olarak belirtiliyor.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav giriş belgeleri yayımlandığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulama yapabilecek. ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden adayların sınav işlemlerine ilişkin bilgilere ulaşması mümkün.

Sınav giriş belgesini görüntülemek isteyen adayların AİS sistemine girerek T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra adaylar, sınava girecekleri salon ve sıra bilgilerine ulaşabilecek.

ÖSYM'nin 2026-KPSS Lisans başvuru ve kılavuz bilgilerinde de Aday İşlemleri Sistemi'ne yer veriliyor.

Adayların sınav giriş belgeleriyle ilgili işlemler için ÖSYM'nin resmi duyurularını ve AİS ekranını takip etmeleri gerekiyor. 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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