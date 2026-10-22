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KPSS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı? KPSS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu?

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KPSS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı? KPSS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyurunun ardından KPSS adaylarının gündeminde sınav hazırlıklarına ilişkin detaylar yer aldı. Sınava sayılı günler kala adaylar, sınav giriş belgesine yönelik merak edilen sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, KPSS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı? KPSS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? Detaylar haberimizde.

KPSS’ye katılacak adayların sınav öncesinde merak ettiği konular arasında sınav giriş belgesine ilişkin ayrıntılar da yer alıyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, belgeyle ilgili uygulamalara yönelik sorularına yanıt arıyor. Peki,  Kpss sınav giriş belgesi renkli mi olmalı? KPSS sınav giriş belgesi renkli mi olmak zorunda, siyah beyaz olur mu? Detaylar...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

KPSS sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgesinin renkli mi yoksa siyah beyaz mı olması gerektiğini araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre adayların, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

KPSS sınav giriş belgesi siyah beyaz çıktı olarak alınabiliyor. Adayların, ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekleri Sınava Giriş Belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunlu.

Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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