KPSS Lisans iptal mi oldu? SON DAKİKA! KPSS 2026 iptal olur mu, yeniden yapılır mı?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından sınavın iptal edilip edilmeyeceği adayların gündemindeki yerini koruyor. 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen sınav sonrasında bazı sınav merkezlerinde yaşandığı iddia edilen uygulama sorunlarının sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte KPSS'nin iptal edilip edilmeyeceğine yönelik araştırmalar arttı. Peki, KPSS Lisans iptal mi oldu? KPSS 2026 iptal olur mu, yeniden yapılır mı? Detaylar...

KPSS 2026 İPTAL OLUR MU?

Mevcut durumda 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğine ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanmış resmi bir karar bulunmuyor. ÖSYM'nin sisteminde sınavın 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildiği ve temel soru kitapçığının adayların erişimine açıldığı görülüyor.

Dolayısıyla sınavın iptal edildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları şu aşamada iddia niteliğinde bulunuyor. KPSS'nin iptal edilip edilmeyeceği konusunda belirleyici olan ise ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklama olacak.

KPSS LİSANS İPTAL EDİLİR Mİ, YENİDEN YAPILIR MI?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun yeniden yapılıp yapılmayacağı da adayların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Ancak sınavın iptal edildiğine yönelik ÖSYM tarafından açıklanmış resmi bir karar bulunmadığı için, yeniden sınav yapılacağına ilişkin de kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından bazı sınav merkezlerindeki uygulamaya ilişkin iddialar sosyal medyada gündeme taşındı. Bu paylaşımlar sonrasında sınavın iptal edilmesi ve yeniden gerçekleştirilmesi ihtimali hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılmaya başlandı.

Bununla birlikte, mevcut durumda "KPSS iptal edildi" veya "KPSS yeniden yapılacak" şeklinde ÖSYM tarafından yayımlanmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sınavın yeniden yapılıp yapılmayacağı konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

Adayların sınavın geçerliliği ve olası bir yeniden sınav süreciyle ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin resmi duyurularından takip etmesi gerekiyor.

KPSS İPTAL İDDİASI NEDEN GÜNDEME GELDİ?

KPSS Lisans sınavının ardından bazı adayların sınav merkezlerinde yaşandığını belirttiği sorunlara ilişkin paylaşımlar sosyal medyada gündeme geldi. Özellikle sınav merkezlerinde adayların sınav binalarına giriş süreçleriyle ilgili ortaya atılan iddialar, KPSS'nin iptal edilip edilmeyeceği yönündeki tartışmaların gündeme gelmesine neden oldu.

ÖSYM kılavuzunda sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtiliyor.

Bu kuralların ardından, Şanlıurfa Osmanbey Kampüsü gibi bazı merkezlerde veya münferit salonlarda, sınav binasına belirlenen saatten sonra bazı adayların alındığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada yer alan iddialarda yaklaşık 50 adayın 10.15 ile 10.30 arasında sınav binasına giriş yaptığı öne sürüldü.

Ayrıca sınavın 10.45'te başlayıp 12.55'te sona erdiği de iddialar arasında yer aldı.

6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğini gösteren resmi bir ÖSYM duyurusu bulunmuyor.