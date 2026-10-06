KPSS iptal olacak mı, 2026 KPSS iptal olur mu, sonuçlar ertelenir mi?

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Kpss'ye ilişkin iptal ve erteleme iddiaları, adayların en çok merak ettiği konular arasına girdi. "ÖSYM'den KPSS iptaline ilişkin açıklama geldi mi, sonuçlar planlanan tarihte açıklanacak mı?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. 2026 KPSS'ye dair iptal iddiaları ve sonuç takvimine ilişkin son durum haberimizde.

KPSS İPTAL OLACAK MI, 2026 KPSS İPTAL OLUR MU, SONUÇLAR ERTELENİR Mİ?

2026 KPSS Lisans sınavının ardından sosyal medyada yayılan iptal iddiaları, yüz binlerce adayı endişelendirdi. Sonuçların açıklanmasına sayılı saatler kala adaylar, sınavın geçerliliğini koruyup korumayacağını ve sonuç takviminde değişiklik olup olmayacağını araştırıyor.

2026 KPSS İPTAL EDİLDİ Mİ?

6 Eylül 2026'da yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Türkiye genelinde iptal edildiğine ilişkin ÖSYM tarafından alınmış bir karar bulunmuyor. ÖSYM'nin sınav takviminde sınav gerçekleştirilmiş olarak yer alıyor ve değerlendirme süreci devam ediyor.

İPTAL İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

İddiaların kaynağı, Şanlıurfa'da yaşanan sınav uygulamalarıydı. ÖSYM'nin yaptığı inceleme sonucunda Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki 22 sınav salonunda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. ÖSYM Yönetim Kurulu, 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla bu salonlarda sınava giren 392 aday için eşdeğer sınav yapılmasına karar verdi. Eşdeğer sınav 4 Ekim 2026'da yapıldı.

KARAR TÜM ADAYLARI KAPSAMIYOR

ÖSYM'nin kararı, sınava giren tüm adayları değil yalnızca Şanlıurfa'daki 22 salonda sınava giren 392 adayı kapsıyor. Bu adaylar dışındaki adaylar için sınavın yenilenmesine ilişkin bir karar bulunmuyor.

İPTAL İÇİN DAVA AÇILDI

Öte yandan sınavın Türkiye genelinde iptal edilmesi talebi yargıya taşındı. Bir avukat, ÖSYM'ye yaptığı başvurunun ardından Ankara 24. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Ancak açılan dava, tek başına sınavın iptal edildiği anlamına gelmiyor. Bu konuda mahkemenin vereceği karar belirleyici olacak.

SONUÇLAR ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM'nin takviminde KPSS Lisans sonuçlarının açıklanma tarihi 7 Ekim 2026 olarak yer alıyor. Eşdeğer sınava giren 392 adayın sonuçlarının da aynı gün açıklanması planlanıyor. Şu an için sonuç tarihinin ertelendiğine ilişkin bir duyuru bulunmuyor.