KPSS iptal mi oldu, KPSS tekrarlanacak mı, Eşdeğer KPSS nedir, Eşdeğer KPSS'ye kimler girecek, ertelenen KPSS ne zaman yapılacak?

Kpss adayları, “ Kpss iptal mi oldu?” ve “Eşdeğer KPSS nedir, kimler girecek?” sorularına yanıt arıyor. Yaşanan gelişmeler sonrası ertelenen KPSS'nin ne zaman yapılacağı, Eşdeğer KPSS uygulamasının kapsamı ve hangi adayların bu sınava katılacağı merak konusu oldu.

KPSS İPTAL Mİ OLDU? 392 ADAY İÇİN EŞDEĞER SINAV KARARI

Ösym, 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla ilgili yürütülen incelemenin ardından kararını açıkladı. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki sınav merkezinde bulunan 150 salondan 22'sinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Bu salonlarda sınava giren 392 aday için eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi.

KPSS İPTAL Mİ OLDU?

Ösym'nin aldığı karar, 2026-KPSS Lisans sınavının tamamının iptal edildiği anlamına gelmiyor. Karar, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği 22 salonda sınava giren 392 adayı kapsıyor. Söz konusu adayların yeniden sınava alınacağı bildirildi.

KPSS'YE KİMLER TEKRAR GİRECEK?

Ösym'nin açıklamasına göre yeniden sınava girecek adaylar, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği 22 salonda sınava katılan 392 adaydan oluşuyor. Dolayısıyla 6 Eylül'deki KPSS Lisans oturumuna giren tüm adaylar için genel bir tekrar sınavı söz konusu değil.

EŞDEĞER SINAV NEDİR?

Eşdeğer sınav, belirli bir sınav oturumunda yaşanan ve sınavın güvenilirliğini etkileyebilecek bir durum nedeniyle ilgili adaylara yeniden uygulanan, önceki sınavla eşdeğer nitelikteki sınavı ifade ediyor. Bu kapsamda Ösym, mevzuata aykırı uygulamanın tespit edildiği salonlarda sınava giren adayların sınav haklarının korunması amacıyla eşdeğer sınav yapılmasına karar verdi.

EŞDEĞER KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

392 adayın katılacağı eşdeğer KPSS'nin tarihiyle ilgili Ösym'nin kararında ayrıca duyuru yapılması bekleniyor. Adayların sınav tarihi, sınav yeri ve diğer uygulama detaylarını Ösym'nin resmi duyurularından takip etmesi gerekiyor.

ÖSYM'DEN KPSS AÇIKLAMASI

Ösym'nin incelemesi sonucunda Şanlıurfa'daki sınav merkezinde mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği ve bu nedenle 392 aday için eşdeğer sınav yapılacağı bildirildi. Böylece kararın yalnızca söz konusu salonlarda sınava giren adayları kapsadığı netleşti.

Adayların eşdeğer sınavla ilgili tarih ve başvuru gibi ayrıntılar için Ösym'nin resmi açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor.

İŞTE O AÇIKLAMA:

2026-KPSS (Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür (GK-GY) oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde 1.708.329 adaya yönelik olarak 145 sınav merkezindeki 4.724 sınav binası ve 86.646 sınav salonunda uygulanmıştır. Sınav sabahı Şanlıurfa şehir merkezi - Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolunun tek şeride düşürülmesi ayrıca bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle sınav binalarına ulaşımın zorlaştığı, bu nedenle çok sayıda adayın sınava yetişemeyeceği Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda mağduriyet yaşanmaması için ilgili sınav binalarında sınavın 30 dakika ertelenmesinin uygun olacağı yönündeki talep İl Koordinatörlüğümüz tarafından ÖSYM Sınav Günü Masasına iletilmiştir. ÖSYM mevzuat hükümleri ile geçmişte alınan karar ve uygulamalar kapsamında İl Koordinatörlüğümüzden gelen bilgiler değerlendirilerek, sınav gizliliği ve güvenliği korunmak suretiyle Osmanbey Kampüsü’nde sınav binalarına girişin 30 dakika uzatılması ve sınav başlama saatinin 10.45 olarak uygulanmasına Başkanlığımızca karar verilmiştir.

Akabinde söz konusu durumun ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla ivedilikle inceleme başlatılmıştır. İnceleme kapsamında ilgili sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşülerek ayrıntılı bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca sınav binaları ve sınav salonlarında bulunan tüm kamera kayıtları ile bina ve salon tutanaklarının Başkanlığımıza ulaşmasını müteakiben bina ve salon tutanakları titiz ve ayrıntılı olarak tetkik edilmiş, sınav binası giriş kameraları ile sınav salonu kamera kayıtları tek tek ve her bir aday için detaylı şekilde incelenmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Osmanbey Kampüsü’nde bulunan 150 sınav salonunun 22’sinde sınava giren 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Her bir adayın sınavı Başkanlığımız için büyük bir sorumluluk ve emanettir. Bu emanetin korunması, adalet ve fırsat eşitliğinin bozulmaması amacıyla bu kapsamda belirlenen adaylara ÖSYM Yönetim Kurulunun 15.09.2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı kararı ile eş değer sınav yapılmasına karar verilmiştir.