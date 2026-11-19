2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine uygun olarak 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor. 25 Ekim 2026'da yapılan sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan 120 soru soruldu. ÖSYM, iptal edilen ya da cevabı değiştirilen soru bulunması halinde bunu sonuç duyurusu ve kesinleşmiş cevap anahtarı üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Adayların iptal edilen soru bilgisine ilişkin ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor. KPSS'de iptal edilen soru var mı, Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ya da Vatandaşlık testlerinde soru iptal edildi mi ve iptal edilen soru puanı nasıl etkiler soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

ÖSYM, sınavda iptal edilen soru bulunması halinde bunu sonuçlarla birlikte yayımladığı duyuruda ve kesinleşmiş cevap anahtarında belirtiyor. Adaylar, iptal edilen soru olup olmadığını ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç duyurusundan kontrol edebilir.

İPTAL EDİLEN SORU PUANI NASIL ETKİLER?

ÖSYM'nin uygulamasına göre iptal edilen sorular, değerlendirme dışı bırakılabiliyor. Bu durumda testteki diğer geçerli sorular yeniden ağırlıklandırılarak puan hesaplanıyor. İptal edilen soru, tüm adaylar için doğru kabul edilmiyor.

SORULARA İTİRAZ SÜRESİ NE ZAMAN DOLDU?

ÖSYM'de soru ve cevaplara itirazlar, sınavın ardından belirlenen kısa süre içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. 2026 KPSS Ortaöğretim için soru ve cevaplara itiraz süresi sonuçların açıklanmasından önce sona erdi. ÖSYM, itirazları değerlendirerek kesinleşmiş cevap anahtarını oluşturuyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA HANGİ TESTLER VARDI?

Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluştu. Genel Yetenek bölümünde Türkçe ve Matematik, Genel Kültür bölümünde ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve güncel bilgiler soruları yer aldı. Adaylar toplam 120 soruyu 130 dakikada yanıtladı.