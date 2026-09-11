KPSS 2026 iptal mi olacak? ÖSYM son dakika iptal duyurusu yaptı mı?

Kpss 2026 ile ilgili iddialar sosyal medyada gündem olurken, gözler ÖSYM’nin resmi açıklamalarına çevrildi. Adaylar, “ Ösym son dakika KPSS iptal duyurusu yaptı mı?” sorusuna yanıt ararken, sınavın iptal edilip edilmeyeceğiyle ilgili resmi bir karar bulunup bulunmadığını merak ediyor.

KPSS 2026 İPTAL Mİ OLACAK? ÖSYM'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

KPSS 2026 Lisans sınavının iptal edilip edilmeyeceği, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından adayların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Bazı sınav merkezlerinde yaşandığı öne sürülen aksaklıkların sosyal medyada gündeme gelmesiyle birlikte “KPSS 2026 iptal mi olacak?” ve “ Ösym sınavı iptal etti mi?” sorularına yanıt aranıyor.

Özellikle sınav sırasında yaşandığı iddia edilen bazı uygulamalar nedeniyle adayların gözü Ösym'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KPSS 2026 Lisans sınavı iptal edildi mi? İşte sınav sürecine ilişkin son gelişmeler...

2026 KPSS LİSANS SINAVI İPTAL Mİ OLDU?

6 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğine ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanmış resmi bir karar bulunmuyor.

Sınavın ardından ÖSYM'nin sınav sürecini olağan takvim doğrultusunda sürdürmesi, şu aşamada KPSS'nin iptal edildiğine yönelik resmi bir gelişme olmadığını gösteriyor.

Bu nedenle sosyal medya platformlarında paylaşılan “KPSS iptal edildi” şeklindeki iddiaların şu an için resmi bir dayanağı bulunmuyor. ÖSYM tarafından yeni bir karar veya açıklama yapılması halinde sınavın geleceğine ilişkin durum yeniden değerlendirilebilecek.