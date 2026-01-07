KPSS-2025/2 TABAN ve TAVAN PUANLARI: ÖSYM merkezi atama taban ve tavan puanları!

2025 yılı KPSS-2 merkezi atama sonuçları, adaylar arasında yoğun bir merakla takip edildi. Özellikle KPSS-2025/2 taban ve tavan puanları, hangi kontenjanlarda hangi puan aralıklarının görüldüğü konusunda bilgi almak isteyen adaylar için kritik bir referans niteliği taşıyor. Peki, ÖSYM merkezi atama taban ve tavan puanları nedir? Bu haberimizde ÖSYM tarafından açıklanan resmi veriler ışığında hem lisans hem ön lisans düzeyindeki puan dağılımlarını kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.

KPSS-2025/2 TABAN VE TAVAN PUANLARI / ÖSYM MERKEZİ ATAMA TABAN VE TAVAN PUANLARI

2025/2 merkezi atama sürecinde ÖSYM tarafından açıklanan taban ve tavan puanlar, adayların tercih stratejilerini belirlemesinde temel rol oynuyor. Her yıl değişkenlik gösteren taban ve tavan puanlar, başvuru sayısı, kontenjan yoğunluğu ve adayların genel başarı düzeyiyle doğrudan ilişkili olarak şekilleniyor.

Taban Puanlar Neyi Gösteriyor?

Taban puan, bir kadroya yerleşen adaylar arasında en düşük puanı almış olan kişiyi ifade eder. Bu puan, adayların hangi pozisyonlar için ne kadar hazırlık yapmaları gerektiği konusunda önemli bir fikir verir.

Tavan Puanlar Neyi İfade Ediyor?

Tavan puan ise yerleşen adaylar arasında en yüksek puanı alan kişinin değerini gösterir. Özellikle yüksek rekabetli kadrolarda tavan puan, adayların hedeflerini belirlemede kritik bir ölçüt oluşturur.

KPSS-2025/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS)

KPSS-2025/2 lisans düzeyinde yerleştirme sonuçlarına bakıldığında, farklı alanlarda önemli puan farklarının görüldüğü dikkat çekiyor.

En küçük puanlar: Düşük kontenjanlı ve talebin yüksek olduğu kadrolarda, yerleşen adayların puanları ortalamanın altında seyredebilir.

En büyük puanlar: Yoğun talep gören ve daha sınırlı kontenjanlı pozisyonlarda tavan puanlar oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır.

Lisans düzeyinde yerleştirme sonuçları, adayların mezuniyet alanlarına göre değişiklik göstermekte olup, bazı alanlarda rekabetin diğerlerine kıyasla daha yoğun olduğu gözlemlenmektedir.

KPSS-2025/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (ÖN LİSANS)

Ön lisans mezunları için KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları, lisans düzeyine göre farklı bir tablo sunuyor.

En küçük puanlar: Ön lisans kadrolarında taban puanlar genellikle lisans kadrolarına göre daha düşük seyretse de, yoğun başvuru yapılan alanlarda yüksek taban puanlar da görülebilir.

En büyük puanlar: Tavan puanlar, ön lisans adayları için yüksek performansın göstergesi olarak değerlendirilmektedir ve bazı kadrolarda lisans adaylarıyla yakın seviyelerde olabilmektedir.

KPSS-2025/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (ORTAÖĞRETİM)

Genel olarak KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına bakıldığında, hem lisans hem ön lisans düzeyinde en küçük ve en büyük puanların analizi, adaylara önemli ipuçları sunuyor.

KPSS-2025/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

Performans trendleri: Geçmiş yıllara kıyasla 2025/2 atamalarında bazı alanlarda puanların yükseldiği, bazı alanlarda ise düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir.